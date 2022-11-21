Тепер офіційно: Ілон Маск дозволить Дональду Трампу повернутись у Twitter

Ілон Маск опублікував опитування, в якому запитав підписників, чи варто йому розблокувати Дональда Трампа. Колишнього президента вигнали з більшості популярних соцмереж після програшу на виборах і штурму Капітолію його прихильниками.

Незабаром після того, як Маск отримав контроль над соціальною мережею, він заявив, що не відновлюватиме жодних заблокованих раніше облікових записів, доки компанія не створить спеціальну раду модерації контенту з "дуже різними точками зору". Тепер, ще до появи такого органу, підприємець збирається розблокувати Трампа. Його сторінка @realDonaldTrump і всі твіти наразі повністю видимі, але неясно, чи можна увійти до облікового запису й щось публікувати.

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Що відомо

У п’ятницю ввечері новий власник компанії вирішив спитати думку своїх фоловерів у Twitter.

Відновити колишнього президента Трампа,

— написав він, додавши варіанти відповідей "Так" і "Ні".

51,8% підписників натиснули перший варіант. У наступному дописі Маск оголосив підсумки й додав: "Vox Populi, Vox Dei", що з латини перекладається як "Голос народу — це голос Бога".

Цікаво, що згодом після публікації мільярдер сам припустив, що його опитування могли атакувати боти, проти яких він неодноразово висловлювався й навіть погрожував скасувати угоду про купівлю соцмережі. Скільки таких ботів могло бути, неясно.

Варто зазначити, що подібні опитування у випадку Маска часто є більше анонсами, ніж бажанням дізнатися думку користувачів:

Так, раніше Маск запитував, чи варто йому купити твітер, а потім виявилося, що він уже це робить.

У листопаді 2021 року він продав 10 відсотків своїх акцій Tesla після того, як опитав своїх підписників, і більшість відповіли, що йому варто це зробити. Тоді він написав: "Я буду дотримуватися результатів цього опитування, як би воно не пішло". Але журналісти The Wall Street Journal виявили, що він прийняв рішення продати ці акції ще у вересні.

За словами Маска, опитування переглянули понад 134 мільйони людей, зібравши понад 15 мільйонів відповідей.

Що каже Трамп

Нагадаємо, колишньому президенту Трампу було заборонено доступ до Twitter 8 січня 2021 року "через ризик подальшого підбурювання до насильства" після участі Трампа в підбурюванні заворушень у Капітолії 6 січня. У Twitter тоді заявили, що повідомлення Трампа порушили його правила проти героїзації насильства.

Сам Дональд Трамп, схоже, не надто налаштований на повернення. Згодом після свого вигнання він оголосив про запуск власної соцмережі Truth Social. Після перших заяв Маска про можливе розблокування колишнього президента, які лунали ще під час підготовки до купівлі соцмережі, він оголосив, що залишиться на власному ресурсі незалежно від того, чи запросять його назад. Тепер з появою голосування Трамп опублікував на своїй сторінці його скриншот й супроводив коментарем: "Голосуйте позитивно, але не хвилюйтеся, ми нікуди не підемо. Truth Social особлива".



Скриншот зі сторінки Трампа в Truth Social / Фото The Verge