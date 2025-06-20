Ілон Маск назвав ймовірну причину вибуху Starship на майданчику Starbase

SpaceX знову опинилася в центрі уваги після нещодавнього вибуху прототипу Starship під час статичних вогневих випробувань на базі Starbase у Техасі. Засновник компанії Ілон Маск поділився результатами попереднього розслідування, назвавши ймовірну причину аварії, і запевнив, що вирішення проблеми не займе багато часу.

Як зазначив Ілон Маск у своєму дописі на платформі X, попереднє розслідування вказує на несправність у резервуарі високого тиску, розташованому в композитній оболонці вантажного відсіку космічного корабля Starship, інформує 24 Канал.

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Проблемою була несправність в резервуарі високого тиску / Скриншот з X

Цей резервуар мав бути заповнений азотом високого тиску, щоб запобігти колапсу під час витрати палива, але в ході випробувань він розірвався через тиск, який був меншим ніж максимально допустимі значення. За словами Маска, якщо ця гіпотеза підтвердиться подальшим розслідуванням, це буде перший випадок такої проблеми в історії Starship у її поточній конфігурації.

На щастя, вирішення цього питання, за словами Маска, має бути досить простим, що теоретично дозволить SpaceX швидко підготувати новий прототип Starship до наступних випробувань. Важливо також, що ракета-носій Super Heavy не була залучена до цього інциденту і залишилася неушкодженою.

Щодо зруйнованої наземної інфраструктури, SpaceX має основний стартовий майданчик для відновлення тестувань, поки пошкоджений ремонтується. За графіком наступний етап випробувань мав відбутися наприкінці червня, але офіційного оголошення про відновлення тестів після нещодавньої аварії поки немає.

Деталі минулого інциденту на Starbase

Нагадаємо, що вибух Starship стався пізно ввечері 18 червня 2025 року (в Україні була 7 година ранку 19 червня), приблизно о 23:00 за центральним часом (CT), на тестовому майданчику Massey’s Testing Center у Starbase, штат Техас.

Таймлепс вибуху Ship 36 – дивіться відео:

Інцидент перервав підготовку до статичного вогневого випробування корабля Ship 36, яке мало стати частиною десятого тестового польоту. За даними NASASpaceflight, вибух відбувся ще до початку тесту, приблизно через 30 хвилин після початку завантаження палива.

Майданчик продовжував горіти навіть через дві години після події, а місцеві пожежні служби прибули на місце для реагування.