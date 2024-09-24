Убивця громадського транспорту: Ілон Маск розповів, скільки коштуватиме поїздка в його роботаксі

Tesla готується до презентації свого роботаксі, яке перевозитиме людей, не користуючись послугами водіїв-людей. Хоча компанія досі не випустила повноцінний автопілот, Ілон Маск уже говорить про те, скільки будуть коштувати такі поїздки, зазначаючи, що ера автобусів у складі громадського транспорту добігає кінця.

Ціна роботаксі

Ілон Маск стверджує, що послуги нового таксі без водіїв будуть такими ж дешевими, як і поїздка на автобусі. Ба більше, останні, на думку мільярдера, взагалі "не будуть потрібні" нам, коли Tesla "розгорне безконтрольне повне самокероване водіння". Але чи можливо це? Видання Electrek порахувало цю "масківську" математику.

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Ці заяви з'явились у рамках коментаря Маска про те, що електричні автобуси нібито не працюють у холодному кліматі. Він заявив: якщо електробуси мають проблеми взимку, то вони просто не були спроєктовані для цього. Але безумовно, вони здатні працювати в холодному кліматі, якщо належним чином спроєктовані.

Після цього він сказав, що "Tesla може добре працювати навіть за Полярним колом", і в наступному реченні почав говорити про роботаксі:

Крім того, автобуси не знадобляться, коли Tesla розгорне повне автономне водіння без нагляду, оскільки вони доставлятимуть людей з точки в точку за ціною, подібною до вартості автобусного квитка,

– сказав глава компанії.

Ціна громадського транспорту

Отже, ціна на проїзд автобусом буде коштувати приблизно так само, як квиток на автобус. Для перевірки цього твердження Electrek узяли нью-йоркський проїзний на метро, який покриває як місцеві автобуси, так і метро. Він коштує 132 долари на місяць.

За деякими даними, які наводить видання, середня щоденна поїздка транзитом у місті становить 13 миль (майже 21 кілометр). Це 0,34 долара за милю або 0,15 долара за кілометр.

Можлива ціна поїздки в Tesla Robotaxi

Після того, як Маск уперше оголосив про плани Tesla запустити послугу автономного водіння з використанням наявних електромобілів (послуга, відома як Ride-sharing, коли власник електрокара відправляє свій електрокар працювати в якості таксі, поки машина йому не потрібна), дослідження Університету Вірджинії та Техаського університету в Остіні спробували оцінити вартість такої послуги. Автори дослідження дійшли висновку, що автономні поїздки на Tesla Model 3 коштуватимуть близько 0,663 долара за милю.

Це приблизно вдвічі дорожче, ніж проїзд у громадському транспорті Нью-Йорка, але значно дешевше, ніж поїздка на Uber, яка зазвичай коливається між 1 або 2 доларами за милю, якщо тільки не використовується пікова ціна в особливі періоди.

Не варто вірити всьому, що каже Маск

Звісно, наразі все це лише припущення, оскільки розрахунки університетських учених проводилися кілька років тому, а Tesla з того часу зробила великий крок уперед у технології своїх батарей, обсягах споживання енергії та інших аспектах, які можуть складати ціну однієї поїздки. Врешті, університети говорили про зовсім іншу модель автомобіля, а ми досі не знаємо характеристик Robotaxi і які в нього витрати енергії.

Наразі можна сказати, що Ілону Маску видніше, але пригадуючи його попередні заяви, величезна частина яких просто не збувається, варто сприймати будь-які обіцянки з великою часткою скепсису до тих пір, поки все не буде реалізовано на практиці.

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