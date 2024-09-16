Зображення, поширене в соціальних мережах, демонструє дивний на вигляд автомобіль з жовтим кузовом і помітними модифікаціями. Хоча дизайн прототипу був змінений з метою камуфляжу, такі ключові особливості, як квадратна задня частина, потенційний лідар на даху і незрозумілі вм'ятини на капоті, привернули увагу ентузіастів Tesla.

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Цікаво! Пост був спочатку опублікований користувачем Reddit u/boopitysmopp, який стверджував, що він є співробітником Warner Bros., але пост і профіль користувача були видалені.

Хоча остаточний дизайн Tesla Cybercab залишається невідомим, розмір прототипу схожий на Tesla Model 3, а повнорозмірний задній ліхтар створений за зразком Cybertruck. Жовте забарвлення транспортного засобу здається доречним для майбутнього парку безпілотних таксі. Однак ключові елементи, такі як наявність у прототипу керма або педалей, залишаються невідомими.

За чутками, офіційна презентація Tesla Cybercab відбудеться в жовтні на студії Warner Bros., яка має комплекс площею 110 акрів (44,5 гектара), що використовується для зйомок фільмів. До того часу можуть з'явитися нові неофіційні свідчення та витоки, що додасть інтриги навколо останньої інновації Tesla в галузі автономного транспорту.

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Що ми знаємо про Cybercab

Довгоочікуване роботизоване таксі Tesla мало дебютувати ще у серпні, однак презентацію перенесли на жовтень.

Одним з ключових технологічних компонентів Cybercab будуть передові системи допомоги водієві, що відповідає концепції Tesla, яку вона не раз розкривала вже давно. Вона полягає в повному самостійному водінні електрокара без участі людини.

Маск залишається впевненим у своєму баченні системи автопілота, побудованої на сприйнятті за допомогою камер і обробці нейронних мереж, що імітує роботу людського мозку і систем зору.

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Масивна обчислювальна інфраструктура Tesla, яка включає десятки тисяч процесорів Nvidia H100, є життєво важливою для навчання цих нейронних мереж. Компанія також рухається до інтеграції платформи FSD п'ятого покоління в свої автомобілі до кінця наступного року.