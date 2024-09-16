Изображение, распространенное в социальных сетях, демонстрирует странный на вид автомобиль с желтым кузовом и заметными модификациями. Хотя дизайн прототипа был изменен с целью камуфляжа, такие ключевые особенности, как квадратная задняя часть, потенциальный лидар на крыше и непонятные вмятины на капоте, привлекли внимание энтузиастов Tesla.
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Хотя окончательный дизайн Tesla Cybercab остается неизвестным, размер прототипа похож на Tesla Model 3, а полноразмерный задний фонарь создан по образцу Cybertruck. Желтая окраска транспортного средства кажется уместной для будущего парка беспилотных такси. Однако ключевые элементы, такие как наличие у прототипа руля или педалей, остаются неизвестными.
По слухам, официальная презентация Tesla Cybercab состоится в октябре на студии Warner Bros., которая имеет комплекс площадью 110 акров (44,5 гектара), используемый для съемок фильмов. К тому времени могут появиться новые неофициальные свидетельства и утечки, что добавит интриги вокруг последней инновации Tesla в области автономного транспорта.
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Что мы знаем о Cybercab
Долгожданное роботизированное такси Tesla должно было дебютировать еще в августе, однако презентацию перенесли на октябрь.
Одним из ключевых технологических компонентов Cybercab будут передовые системы помощи водителю, что соответствует концепции Tesla, которую она не раз раскрывала уже давно. Она заключается в полном самостоятельном вождении электрокара без участия человека.
Маск остается уверенным в своем видении системы автопилота, построенной на восприятии с помощью камер и обработке нейронных сетей, имитирующей работу человеческого мозга и систем зрения.
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Массивная вычислительная инфраструктура Tesla, которая включает десятки тысяч процессоров Nvidia H100, является жизненно важной для обучения этих нейронных сетей. Компания также движется к интеграции платформы FSD пятого поколения в свои автомобили к концу следующего года.