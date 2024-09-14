Токсична культура і дивні накази

Працівник, якому доручили роботу з навчальними даними для Autopilot, розповів, що його начальство часто радило йому ігнорувати дорожні знаки, фактично порушуючи правила дорожнього руху, щоб система поводилася менш схоже на "робота".

Варто зазначити, що подібний підхід може обернутися подальшими несправностями в автопілоті. Ми вже бачили випадки, коли машини Tesla ігнорували світлофори, не зупиняючись на червоне світло. Можливо, вся справа була в цьому?

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Були випадки, коли нам казали ігнорувати знаки "Не їхати на червоне" або "Розворот заборонено". Це були [такі] речі, які змушували мене і моїх колег відчувати себе незручно,

– каже працівник, який побажав лишитися анонімним.

Хоча начальники іноді вислуховували звернення працівників про їхні проблеми, часто це не мало жодного ефекту й наслідків. Загальна реакція, за словами джерела, була приблизно такою: "Займайтесь своїми справами та своєю зарплатою".

Проблема не лише в керівництві

Працівник каже, що він почав працювати в центрі обробки даних Buffalo Autopilot у 2022 році, а до цього не мав жодного досвіду в автомобільній або електромобільній галузі. Прийшовши до компанії, він виявив, що його колеги також можуть поводити себе не дуже коректно.

Анонім каже, що він не усвідомлював, наскільки серед співробітників поширена практика ділитися кумедними або тривожними відеороликами, на які вони натрапляли протягом робочого дня.

Зазвичай люди просто ділилися відео про "дивні речі, які вони бачили", але одного разу, за словами працівника, його колега "зайшов надто далеко". Він поділився відео з маленьким хлопчиком, якого збила Tesla, коли він їхав на велосипеді.

Зазначимо, що про цей факт уже давно відомо. Торік агентство Reuters також писало, що працівники таємно обмінювалися "інтимними" відео один з одним, що, вочевидь, призвело до внутрішньої боротьби з цією практикою. Працівники натрапляли на записи з камер, де було видно оголених людей чи інші інтимні сцени, і передавали це одне одному.

Після того, як компанія взялася з цим боротися, розробники автопілота більше не могли бачити зображення за межами серверів власної команди, а деякі з них були позначені водяними знаками, щоб краще відстежувати, звідки вони взялися, якщо стався витік. Їм фактично було сказано: "Якщо вас спіймали один раз, це ваш квиток на вихід". Попри це, деякі люди, очевидно, продовжували це робити.

Іноді люди все ще передають зображення по офісу, особливо якщо це щось незвичайне, але це трапляється не так часто,

— сказав співробітник.

Загалом, цей працівник сказав, що він розчарувався в компанії, яка колись здавалася йому чудовою можливістю для кар'єрного зростання. Він каже, що Tesla, на його думку, – це "антиутопічна компанія".

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