Що відомо

Cybertruck, про який іде мова зазнав досить серйозних пошкоджень лівої задньої частини. Серед іншого в нього, схоже, відмовила підвіска. Машину кинули на узбіччі дороги в досить жвавій частині Сіетла, і вона з часом стала своєрідним мемом, особливо на сторінці r/CyberStruck на Reddit, яка висміює проблеми пікапа Tesla.

Дивіться також Tesla запускає функцію, якої вкрай не вистачало її електромобілям

Після того, як фото самотнього Cybertruck з'явилося в інтернеті, деякі люди навіть встановили імпровізовані пам'ятники для поламаної машини.



Хтось приніс хрест і квіти до Cybertruck / Фото mtragedy на Reddit

Один користувач Reddit у коментарях стверджує, що він розмовляв з власником машини у неділю ввечері, хоча підтвердити його слова неможливо:

Я зайшов туди сьогодні ввечері по дорозі на вечерю. Власник був на вулиці і не зрадів нашому приходу. Він сказав, що кілька тижнів тому дитина розбила його Cybertruck, і він усе ще намагається знайти страховку, щоб його відремонтувати. Він сказав, що останні кілька днів люди переслідували його з дружиною, і він не розумів, чому. Ми сказали йому, що його вантажівка по всьому Reddit, і він ще більше розлютився. Ми досить швидко поїхали,

– написав автор коментаря.

Дуже швидко хтось створив піктограму CyberStruck на Google Maps, а люди одразу ж заповнили її фальшивими відгуками. На жаль, Google уже видалив цю мітку.

Історія добігла кінця

Але це жартівливе "поклоніння" покинутій автівці тривало не дуже довго. Згідно з повідомленням на Reddit, перехожі повідомили владу про покинутий автомобіль, тож чиновники в першу чергу спробували зв'язатися з власником, щоб попередити: або він забирає свій Cybertruck, або його примусово відбуксирують.

Схоже, представникам міста не вдалося знайти власника, оскільки вже 10 вересня, тобто вчора, Cybertruck було переміщено просто посеред ночі.

Момент евакуації зламаного Cybertruck. На цих кадрах ще краще видно, наскільки сильно пошкоджені задні колеса: відео

Куди саме забрали пікап, невідомо. Неясно також, чи за цим стоїть саме влада міста, чи це сам власник вирішив викликати евакуатор і відбуксирувати машину на стоянку, де він матиме вдосталь часу, щоб вирішити, що робити далі.

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.