Як це працює

Небагато машин можуть похвалитися тим, що мають багажник попереду. Навіть у електричних моделей багатьох виробників, які не потребують тих же деталей, що й бензинові авто, передній капот усе одно приховує робочі деталі, до яких можна отримати доступ. Tesla ж вирішила піти іншим шляхом і дала користувачам ще трохи місця для перевезення речей.

Дивіться також BMW готує свій перший серійний автомобіль з водневими двигунами

З огляду на це, логічно було очікувати, що й передній багажник повинен відкриватися без допомоги рук, як і задній, який навчився це робити навесні.

Ця функція буде доступна лише на автомобілях Tesla, оснащених чипами надширокосмугового діапазону, здатними розпізнавати ключі на телефоні. Це оновлені моделі S, X і 3. Крім того, вам потрібно встановити оновлення програмного забезпечення під номером 2024.32.3.

Tesla написала в примітках до релізу: "Відкривайте багажник, навіть коли у вас зайняті руки. Станьте нерухомо перед багажником, безперешкодно піднесіть Phone Key до нього, послухайте дзвін, і багажник відчиниться сам".

Автовиробник пояснює, як активувати нову функцію в налаштуваннях автомобіля:

Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до налаштувань автомобіля – Замки – Hands-Free Frunk.

Переконайтеся, що в налаштуваннях вашого телефону увімкнено функцію Nearby Interactions для додатка Tesla, або відкрийте додаток і перейдіть до пункту Телефонний ключ – Оновлення.

Тримайте людей та одяг подалі від рухомих частин.

Оскільки функція вимагає точного виявлення телефона, для її роботи потрібні не тільки нові автомобілі Tesla, оснащені надширокосмуговими чипами, але й ключ у телефоні, встановлений на iPhone 11 або новішої версії.

У майбутньому ця функція також з'явиться на телефонах Android.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.