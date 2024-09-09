Що відомо

Це буде воднево-електричний автомобіль з силовою установкою нового покоління, розробленою спільно з Toyota, яка планує використовувати цю ж технологію і в своїх автомобілях.

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Воднево-електричний автомобіль схожий на машину з акумуляторною батареєю, але замість того, щоб система приводу отримувала енергію від зарядженої батареї, вона покладається на блок водневих паливних елементів. Такі транспортні засоби також часто мають акумуляторну батарею, яка вмикається, щоб забезпечити додаткову енергію під час високих навантажень.

BMW будує воднево-електричні позашляховики X5 з кінця 2022 року, хоча і в дуже малих обсягах. Ці автомобілі були обмежені тестовими та демонстраційними цілями і ніколи не були запропоновані громадськості. Воднево-електричний автомобіль, який має з'явитися у 2028 році, буде звичайною серійною моделлю. Це буде варіант існуючої модельної лінійки, підтвердили в BMW.

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Є проблема

Відсутність розвиненої водневої інфраструктури все ще залишається однією з найбільших перешкод для потенційних покупців таких автомобілів. Щоб вирішити цю проблему, BMW і Toyota розглядають розробку воднево-електричних пасажирських транспортних засобів як засіб створення попиту.

Обидві компанії також співпрацюють з енергетичними компаніями, що спеціалізуються на виробництві та розповсюдженні водню, щоб розбудувати мережі заправних станцій. Восени минулого року Toyota також продемонструвала пілотну установку, здатну перетворювати біогаз на водень.

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Toyota й кілька інших компаній, включаючи Bosch, Ferrari та Porsche, також розглядають двигуни внутрішнього згоряння, призначені для роботи на водні, але, швидше за все, для використання в автоспорті, а не на серійних автомобілях.

Спалюючи водень, двигуни не викидають вуглецю в атмосферу. Однак вони також викидають шкідливі оксиди азоту, які необхідно очищати за допомогою селективного каталітичного відновлення, як у сучасних дизельних двигунах.