Как это работает

Немногие машины могут похвастаться тем, что имеют багажник впереди. Даже у электрических моделей многих производителей, которые не требуют тех же деталей, что и бензиновые авто, передний капот все равно скрывает рабочие детали, к которым можно получить доступ. Tesla же решила пойти другим путем и дала пользователям еще немного места для перевозки вещей.

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Учитывая это, логично было ожидать, что и передний багажник должен открываться без помощи рук, как и задний, который научился это делать весной.

Эта функция будет доступна только на автомобилях Tesla, оснащенных чипами сверхширокополосного диапазона, способными распознавать ключи на телефоне. Это обновленные модели S, X и 3. Кроме того, вам нужно установить обновление программного обеспечения под номером 2024.32.3.

Tesla написала в примечаниях к релизу: "Открывайте багажник, даже когда у вас заняты руки. Станьте неподвижно перед багажником, беспрепятственно поднесите Phone Key к нему, послушайте звон, и багажник откроется сам".

Автопроизводитель объясняет, как активировать новую функцию в настройках автомобиля:

Чтобы включить эту функцию, перейдите в настройки автомобиля – Замки – Hands-Free Frunk.

Убедитесь, что в настройках вашего телефона включена функция Nearby Interactions для приложения Tesla, или откройте приложение и перейдите в пункт Телефонный ключ – Обновления.

Держите людей и одежду подальше от движущихся частей.

Поскольку функция требует точного обнаружения телефона, для ее работы нужны не только новые автомобили Tesla, оснащены сверхширокополосными чипами, но и ключ в телефоне, установлен на iPhone 11 или более новой версии.

В будущем эта функция также появится на телефонах Android.

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