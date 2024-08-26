Що відбувається

Один з водіїв описав свій випадок на Reddit. Він каже, що встиг вчасно зупинити машину, оскільки не відволікався від дороги. Кілька інших водіїв у коментарях відповіли, що з ними трапилось точно те саме. Невідомого, чи знає Tesla про цю проблему, і коли збирається її виправити. Жодних заяв від компанії поки не було, як і відкликання оновлень.

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[Версія FSD] 12.5.1.3 проїхала 4 рази на червоне світло. Світло ще здалеку стає жовтим, але FSD продовжує їхати з тією ж швидкістю, просто проїжджаючи його так, ніби воно зелене або немає ніякого світла. Також світло ніколи не було жовтим під час проїзду, воно було червоним, коли FSD перетинав білу лінію,

– пише автор з нікнеймом sooshy09.

Користувач у коментарях пише: "У мене теж таке траплялося один або два рази на швидкості нижче 30 миль на годину. Через це виникають проблеми з довірою".

Тим часом у YouTube з'явилося відео, яке наочно демонструє проблему червоного світла. Водій їхав через центр Ньюарка, штат Нью-Джерсі, коли автомобіль намагався проїхати на червоне світло на перехресті.

Демонстрація багу: відео

Звинувачення у проїзді на червоне світло не обіцяють нічого доброго, оскільки Tesla вже перебуває під федеральним розслідуванням через причетність її програмного забезпечення для допомоги водієві до аварій, щонайменше 13 з яких були смертельними.

Крім того, правоохоронці винесли догану Tesla за те, що компанія робить недостатньо для усунення цієї проблеми, не кажучи вже про серйозні звинувачення в тому, що Маск і керівники Tesla вводять громадськість в оману, перебільшуючи можливості своїх безпілотних транспортних засобів.

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