Що відбувається

Уперше фотографії порослого високою травою поля й численних машин просто неба з'явилися на Reddit. Коментарі місцевого жителя повідомили, що поле є майданчиком, який використовується кількома магазинами Tesla для зберігання "нових трійок", тобто Tesla Model 3, які щойно зійшли з конвеєра. Причина проста – на складах просто закінчилося місце для зберігання, оскільки компанія зазнала падіння продажів, в кількість випущених машин не зменшила.

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Видання Drive згодом підтвердило, що один з магазинів, який знаходиться поруч з цим полем, використовує майданчик для зберігання автомобілів.



Автомобілі Tesla, що чекають свого часу / Фото LSDBunnos/Reddit



Автомобілі Tesla, що чекають свого часу / Фото LSDBunnos/Reddit

За словами автора LSDBunnos з Reddit, кожна Model 3 на полі є новою і побудована лише в квітні цього року. Хоча трав'янисте поле здається досить нешкідливим місцем для зберігання автомобіля, це не так.

Ось що про це пише видання Drive: "Хоча у Tesla не так багато компонентів днища, які можуть іржавіти, оскільки у них немає вихлопних труб, а більшість деталей підвіски виготовлені з алюмінію, іржа — не єдина проблема, яка може викликати занепокоєння. Під днищем автомобіля, що стоїть у високій траві, знаходиться готель для всіляких тварин — гризунів, скунсів, жуків і, оскільки це Флорида, змій. Ці тварини заповзають у будь-яку щілину, яку можуть знайти, роблять гнізда, гризуть речі, які не варто гризти, і повторюють цей цикл місяцями. Це також Тампа, штат Флорида, де часто йдуть сильні дощі, і це погіршить польові умови, перетворивши бруд на багнюку, що дозволить машинам просідати тим глибше, чим довше вони стоятимуть на місці".



Автомобілі Tesla, що чекають свого часу / Фото LSDBunnos/Reddit



Автомобілі Tesla, що чекають свого часу / Фото LSDBunnos/Reddit

В одному з магазинів Tesla продавці заявили, що всі автомобілі після доставки миють і готують до продажу, як і належить. Однак там не змогли підтвердити, з якого переповненого конвеєра походять їхні автомобілі.

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