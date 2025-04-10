Ілон Маск використовує ШІ, щоб відстежувати урядові комунікації, в яких критикують його і Трампа

Нове журналістське розслідування свідчить, що Департамент ефективності уряду (DOGE), яким фактично керує Ілон Маск, міг залучити штучний інтелект для відстеження комунікацій посадовців. Метою цього ймовірного моніторингу є пошук повідомлень, у яких державні службовці критикують Маска або президента Трампа.

Він слідкує за всіма

За даними джерел, такими діями Маск намагається знайти людей, які є нелояльними до нього та президента. Наприклад, повідомляється, що керівництво Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) було поінформовано про те, що DOGE впроваджує системи штучного інтелекту для аналізу комунікацій у різних додатках та платформах, включаючи Microsoft Teams, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Основна увага приділяється виявленню антимасківських та антитрампівських настроїв серед співробітників. За наявними даними, DOGE здійснює нагляд за особами, чия робота і погляди не узгоджуються з політикою адміністрації. Один із керівників EPA нібито попередив своїх підлеглих: "Будьте обережні зі своїми словами, текстами та діями".

Хоча EPA прямо не підтвердило використання ШІ для оцінки лояльності співробітників, агентство повідомило Reuters, що "розглядає можливості застосування ШІ для оптимізації своїх функцій та підвищення адміністративної ефективності". При цьому в EPA зазначили, що наразі не використовують ШІ "при прийнятті кадрових рішень спільно з DOGE".

Варто зазначити, що EPA нещодавно відправило у відпустку близько 600 співробітників та оголосило про плани скорочення бюджету на 65% у рамках загальнодержавної програми економії витрат, ініційованої DOGE.

Наразі невідомо, що буде з тими працівниками, яких визнають "нелояльними" до Маска і Трампа, але можна припустити, що вони будуть звільнені з державної роботи, оскільки саме цим і займається DOGE.

Ненадійні комунікації

Окрім цього, з'явилася інформація про те, що співробітники DOGE використовують месенджер Signal для внутрішньої комунікації, хоча цей сервіс не є одним із дозволених урядом засобів спілкування.

Це може становити порушення федеральних правил щодо ведення діловодства, оскільки Signal має функцію автоматичного видалення повідомлень через заданий проміжок часу, а закон зобов'язує зберігати подібні матеріали для ймовірних розслідувань у майбутньому.

Повідомляється також, що деякі співробітники DOGE використовують Google Docs для спільного редагування офіційних документів, що фактично обходить стандартні процедури перевірки та контролю.

Нарешті, є дані про використання чат-бота Grok AI, розробленого Ілоном Маском, у робочих процесах, проте конкретні цілі його застосування залишаються невідомими.

Таємничість DOGE

Діяльність DOGE вже неодноразово піддавалася критиці через її закритість. У Трампа раніше заявили, що оскільки нове міністерство є частиною Адміністрації Президента, воно не зобов'язане надавати публічний доступ до своїх записів на відміну від офіційних урядових органів.

Однак федеральний суддя минулого місяця зобов'язав DOGE почати надавати інформацію про свою діяльність організації "Громадяни за відповідальність та етику" у Вашингтоні, яка подала відповідний позов згідно із законом про свободу інформації.

Представники організації повідомили Reuters, що станом на понеділок жодних документів від DOGE вони не отримали.