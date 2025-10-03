Ілон Маск закликав відмовитися від підписки на Netflix, звинувачуючи сервіс у нав’язуванні "трансгендерної ідеології". Причиною стали серіали з ЛГБТК+ персонажами, частина з яких уже давно знята з ефіру.

Ілон Маск повідомив, що сам скасував підписку на Netflix, та закликав зробити це й інших. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням пост Ілона Маска у Х.

Чому Маск розкритикував Netflix?

У публікаціях у соцмережі X він розкритикував мультиплікаційний серіал "Dead End: Paranormal Park", де головним героєм був трансгендерний персонаж. Перший сезон шоу з’явився на платформі у 2022 році, однак у 2023-му його закрили. Маск написав: "Це неприйнятно" і додав, що відмова від Netflix нібито потрібна "для здоров’я дітей".

Мільярдер також націлився на інші проєкти з ЛГБТК+ персонажами. Він згадав серіал "The Baby-Sitters Club", який закрили після двох сезонів у 2022 році, та критично відреагував на епізод "CoComelon Lane" 2023 року, де дитина приміряла тіару та балетну спідницю. Маск прокоментував це як "дуже дивно для дитячого шоу".

Як повідомляє The Verge, заклики Маска підхопили інші праві інфлюенсери та політики у США. Вони звинувачують Netflix у надмірній увазі до різноманіття, інклюзивності та представленості меншин. Конгресвумен Маржорі Тейлор Грін заявила, що платформа "просуває гендерну ідеологію демократів".

Тиск на медіакомпанії посилюється на тлі політики адміністрації Дональда Трампа, яка оголосила програми DEI (diversity, equity, inclusion) незаконними та заборонила гендерно-афірмативну медичну допомогу для дітей. Представник Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Брендан Карр також схиляв компанії відмовлятися від політик інклюзивності.

Хоча вплив FCC на Netflix обмежений, кампанія критики від правих діячів і таких публічних осіб, як Маск, створює для сервісу додатковий тиск. При цьому відомо, що ще до цього студії часто зменшували трансрепрезентацію. Наприклад, Disney минулого року прибрала епізод "Moon Girl and Devil Dinosaur", присвячений трансгендерному персонажу.

Чому Ілон Маск може стати першим трильйонером?

Одіозний бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, статки якої досягли 500 мільярдів доларів. Зауважимо, що це не перший його грошовий рекорд. Ще у грудні торік Маск став першою людиною статки якої сягнули 400 мільярдів доларів.

У середу акції Tesla зросли майже на 4%. Це збільшило статки Маска на майже 9,3 мільярда доларів. SpaceX, яка зараз оцінюється в 400 мільярдів доларів. Маск володіє 42% акцій компанії вартістю орієнтовно – 168 мільярдів доларів. Також прибутки Маску приносить xAI Holdings. Ця компанія оцінюється в 113 мільярдів доларів. Маск володіє 53% її акцій, які мають вартість – 60 мільярдів доларів.