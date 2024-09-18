Neuralink анонсувала імплантат Blindsight, який відновить зір навіть сліпим від народження людям

Компанія Neuralink Ілона Маска представила революційний зоровий імплантат Blindsight, який обіцяє відновити зір людям, в тому числі тим, хто сліпий від народження. Амбітний пристрій має потенціал розблокувати "надлюдський" зір, вловлюючи світло за межами видимого спектру, наприклад, інфрачервоні та ультрафіолетові хвилі – концепція, яка часто зустрічається в науковій фантастиці.

Маск розповів про розробку пристрою у своїй соціальній мережі X, заявивши, що імплантат Blindsight дозволить відновити зір навіть тим, хто не має очей або зорового нерва, за умови, що їхня зорова кора залишиться неушкодженою.

А тим часом Другий пацієнт Neuralink досяг нового рівня керування комп'ютером та іграми

Цей пристрій може стати величезною інновацією у галузі нейронних технологій. Маск додав, що хоча початкова якість зображення буде нагадувати примітивну графіку ранніх ігрових приставок, таких як Atari, можливості пристрою з часом будуть розвиватися.

Команда Neuralink підтвердила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) визнало Blindsight проривною розробкою, що відкриває шлях до випробувань на людях. Зараз компанія приймає заявки від потенційних пацієнтів, зацікавлених в участі в цих випробуваннях.

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Маск також порівняв технологію Blindsight з візуальним пристроєм, який носив Джорді Ла Фордж, персонаж серіалу "Зоряний шлях", відомий своїм унікальним зором, попри те, що він був сліпим від народження.

За словами Маска, майбутні ітерації імплантату Blindsight вийдуть за рамки людського зору і з часом зможуть розпізнавати довжини хвиль радарів, наближаючи світ на крок до надлюдських здібностей.