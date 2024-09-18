Маск рассказал о разработке устройства в своей социальной сети X, заявив, что имплантат Blindsight позволит восстановить зрение даже тем, кто не имеет глаз или зрительного нерва, при условии, что их зрительная кора останется неповрежденной.

А тем временем Второй пациент Neuralink достиг нового уровня управления компьютером и играми

Это устройство может стать огромной инновацией в области нейронных технологий. Маск добавил, что хотя начальное качество изображения будет напоминать примитивную графику ранних игровых приставок, таких как Atari, возможности устройства со временем будут развиваться.

Команда Neuralink подтвердила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало Blindsight прорывной разработкой, открывающей путь к испытаниям на людях. Сейчас компания принимает заявки от потенциальных пациентов, заинтересованных в участии в этих испытаниях.

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Маск также сравнил технологию Blindsight с визуальным устройством, которое носил Джорди Ла Фордж, персонаж сериала "Звездный путь", известный своим уникальным зрением, несмотря на то, что он был слепым от рождения.

По словам Маска, будущие итерации имплантата Blindsight выйдут за рамки человеческого зрения и со временем смогут распознавать длины волн радаров, приближая мир на шаг к сверхчеловеческим способностям.