Катастрофа для Meta: один з найбільших штатів Індії хоче заборонити соцмережі для дітей

В індійському штаті Карнатака, де розташований технологічний центр Бенгалуру, влада планує заборонити користування соціальними мережами для дітей до 16 років. Однак експерти вже сумніваються, чи можна реалізувати таку заборону на практиці.

Штат Карнатака оголосив про намір обмежити доступ до соціальних мереж для дітей молодших за 16 років. Про це повідомив головний міністр штату Сіддарамая під час бюджетної промови, передає TechCrunch.

Чи зможе влада штату реально заборонити соцмережі дітям?

За словами Сіддарамая, такий крок має зменшити негативний вплив мобільних телефонів та онлайн-платформ на дітей. Він зазначив, що використання соціальних мереж для користувачів до 16 років планують заборонити, проте жодних деталей щодо механізму контролю чи впровадження цього рішення влада поки не озвучила.

Що відбувається у світі?

Ініціатива Карнатаки це не якесь раптове рішення – такі рішення вже прийняли у кількох країнах світу й сьогодні це глобальний тренд глобальний тренд. У різних країнах дедалі активніше обговорюють обмеження доступу дітей до соціальних платформ через побоювання щодо їхнього впливу на психічне здоров'я та поведінку підлітків.

Наприклад, Австралія у грудні минулого року стала першою країною, яка запровадила загальнонаціональну заборону соціальних мереж для підлітків. Інші держави також розглядають подібні кроки.

Так, Індонезія оголосила, що з 28 березня планує обмежити для користувачів до 16 років доступ до так званих "платформ підвищеного ризику". До цього списку можуть увійти YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X та Roblox. Подібні заходи також обговорюють у Малайзії.

В самій Індії дискусія щодо вікових обмежень у соцмережах лише набирає обертів. Наразі чиновники кількох штатів країни обговорюють обмеження соцмереж для підлітків.

Чому технологічні компанії проти такого рішення?

Загалом технологічні компанії країни обережно реагують на такі ініціативи. Представник Meta заявив, що компанія підтримує інструменти, які дають батькам більше контролю над використанням застосунків підлітками. Проте повна заборона соцмереж, на думку компанії, може призвести до небажаних наслідків.

У Meta попередили, що подібні обмеження можуть змусити підлітків переходити на менш безпечні або нерегульовані сайти, де немає вбудованих захисних механізмів, таких як ті, що використовуються в спеціальних підліткових акаунтах Instagram.

Компанія також наголосила, що підлітки зазвичай користуються приблизно 40 різними застосунками щотижня. Тому заборона лише кількох популярних платформ навряд чи істотно підвищить рівень безпеки.

Як це вдарить по Meta?

Ринок Індії для Meta Platforms – один із найважливіших у світі, тому навіть регіональні обмеження можуть мати помітний ефект, а особливо, якщо їх підхоплять інші штати, або вся країна. Хоча ініціатива штату Карнатака поки виглядає радше як політичний сигнал, ніж готовий закон, її реалізація або поширення на інші регіони може вплинути на бізнес компанії.

Платформи Instagram, Facebook та Threads активно використовуються молодою аудиторією, яка формує тренди, створює контент і підтримує активність у сервісах. Якщо обмеження почнуть діяти або поширяться на інші регіони країни, Meta може втратити частину нових користувачів і рекламних показів, що потенційно вплине на зростання бізнесу компанії на одному з ключових інтернет-ринків світу.

Фахівці теж скептично ставляться до такої ініціативи

Юристи та експерти з політики у сфері технологій також сумніваються, що штат має достатньо повноважень для впровадження таких обмежень.

Засновниця консалтингової компанії The Quantum Hub Апараджіта Бхарті вважає, що нинішня заява виглядає радше як політичний сигнал, ніж як готовий законодавчий план, про що вона розповіла на своїй сторінці в X. За її словами, поки не зрозуміло, чи має уряд штату законні підстави для введення подібної заборони.

Крім того, вона наголосила, що під час розробки політики потрібно враховувати специфіку Індії – наприклад, поширене використання одного пристрою кількома членами сім'ї та значну цифрову нерівність. Сліпе копіювання західних моделей може не дати очікуваного результату.

Схожої думки дотримується і Казім Різві, директор аналітичного центру The Dialogue у Нью-Делі. Він зазначив, що більшість питань, пов'язаних із регулюванням інтернету, належить до повноважень федеральної влади. Через це окремим штатам може бути складно самостійно запроваджувати обов'язкові обмеження для платформ.

Критику висловили й правозахисники. Організація Internet Freedom Foundation заявила, що повна заборона соціальних мереж для дітей викликає низку питань – від механізмів перевірки віку до можливих ризиків для приватності користувачів.

Активісти також попередили, що надто жорсткі обмеження можуть обмежити доступ дітей до інформації та можливостей самовираження. У деяких випадках це навіть може посилити цифрову гендерну нерівність, якщо сім'ї використовуватимуть такі правила для того, щоб утримувати дівчат подалі від інтернету.