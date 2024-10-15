Надихнулися Apple: ще один смартфон отримає сенсорну кнопку камери

Компанія Oppo вже скоро представить спеціальну кнопку управління камерою у своїх майбутніх смартфонах серії Find X8, надихнувшись дизайном Apple в серії iPhone 16. Нова функція під назвою Quick Capture дозволить користувачам швидко отримувати доступ до камери та керувати нею за допомогою кнопки, розташованої на бічній панелі пристрою, що спростить процес фотографування.

У мережі з'явилося коротке відео, в якому менеджер з продуктів Oppo Find демонструє, як працює функція Quick Capture, інформує GSM Arena.

Це допоможе вам Не працює сенсорний екран на смартфоні: як виправити ситуацію

Як працює кнопка Quick Capture

Подвійне натискання кнопки миттєво запускає камеру, а тривале – робить знімок. Ця функція призначена для ситуацій, коли натискання на екран, щоб зробити фото, не є практичним, наприклад, під час зйомки під водою.

Демонстрація роботи функції Quick Capture

І так, смартфони Find X8 матимуть захист від пилу та вологи за стандартом IP68, що робить їх придатними для використання у воді, як показано в демонстраційному відеоролику.

Дизайн кнопки дозволяє користувачам комфортно керувати камерою як в альбомній, так і в портретній орієнтації, забезпечуючи універсальність у різних сценаріях зйомки.

Це ж було вже

Цікаво, що компанія Oppo вже реалізувала подібну функціональність у смартфоні Find X7 Ultra, використовуючи інтерфейс ColorOS 14. У цій моделі подвійне натискання на кнопку гучності запускало камеру, а кнопкою можна було керувати зумом.

Дивіться також Корисні функції вашого Android смартфона, про які ви могли не знати

Однак нова кнопка Quick Capture має на меті запропонувати більш досконалий та ефективний досвід, особливо в складних умовах, коли взаємодія з екраном може бути ускладнена.