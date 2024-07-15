Новий дизайн скафандра може переробляти сечу астронавтів у очищену питну воду

У майбутньому астронавти зможуть відмовитися від підгузників під час виходу в космос завдяки новій конструкції скафандра, яка дозволяє збирати сечу й перероблювати її на чисту питну воду.

Як це працює

Інженери, які запропонували нову ідею, кажуть, що весь процес відбувається за лічені хвилини. Але варто зазначити, що насправді ідея не така вже й нова, адже астронавти, що перебувають на МКС, і так всі ці роки споживали воду, отриману за допомогою системи перероблення вологи, яка вловлюється з повітря, отримується з продуктів життєдіяльності, миття, побутової діяльності та іншого. Спеціальні хімічні процеси та фільтри її очищують, а потім подають назад до системи життєзабезпечення, роблячи воду придатною до пиття.

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Новизна полягає в тому, що цілу систему перероблювання змогли втиснути в скафандр. І якщо це все одно вам щось нагадує, то так, ми це також бачили в таких книгах, як "Дюна" Френка Герберта.

Протягом років астронавти під час багатогодинних виходів у відкритий космос справляли нужду, використовуючи одноразові підгузки всередині скафандра. Ці підгузки відомі як одяг з максимальним поглинанням (MAG). Уперше вони були розроблені на початку 1980-х років і можуть надійно зберігати сечу.

З огляду на те, що вихід у відкритий космос іноді триває до восьми годин, MAG може спричинити фізичний дискомфорт для астронавтів, а також ризик подразнення шкіри й інфікування. MAG також не переробляють воду, що міститься в сечі, тому під час виходу астронавти повинні покладатися на фіксований запас води в 0,95 літра, який вони носять у скафандрі.

Тепер вчені вважають, що у них є рішення цієї проблеми: нова, легка система, яка може зібрати і очистити близько 500 мілілітрів води з сечі в скафандрі людини всього за п'ять хвилин.

Якщо ця система буде впроваджена, астронавти носитимуть білизну, виготовлену з гнучкого компресійного матеріалу і підкладку з антимікробної тканини.

Система включає в себе датчик вологості, який знаходиться в силіконовій чашці під геніталіями користувача і відчуває сечу.

Виявлення сечі вмикає вакуумний насос, який втягує сечу у фільтрувальний пристрій, що знаходиться на спині астронавта.

Розмір фільтра становить близько 38 сантиметрів заввишки і 23 сантиметри завширшки.

У фільтраційному пристрої вагою 8 кілограмів сеча перетворюється на чисту прісну воду, яка згодом може бути доставлена в питну сумку скафандра.



Пристрій для фільтрації сечі та білизна, яку носитимуть астронавти / Фото Karen Morales/Claire Walter

Система поки що не готова

Нова система все ще перебуває на початковій стадії тестування. Якщо вона пройде випробування, то може допомогти вирішити дилему для астронавтів, які беруть участь у космічних дослідженнях, кажуть розробники. Питання про те, що робити з сечею під час виходу в космос, особливо актуальне з огляду на те, що NASA планує створити постійний аванпост на Місяці до кінця десятиліття.

Наразі в лабораторних умовах було показано, що пристрій ефективно видаляє основні компоненти сечі та знижує рівень солі в ній до рівня, що відповідає медичним нормам, стверджує команда.

Якнайшвидше відведення сечі від організму повинно зменшити деякі з ускладнень, з якими зараз стикаються астронавти, такі як висип, інфекції сечовивідних шляхів і розлади травлення. По-друге, більший загальний запас води, який генерує наша система, забезпечить астронавтів водою,

– каже Софія Етлін, авторка дослідження з Weill Cornell Medicine.

Космічні скафандри обмежені за розміром і ємністю акумуляторів, тому необхідно ретельно продумати об'ємні та енергетичні вимоги нової системи. Однак поліпшення здоров'я і працездатності астронавтів і забезпечення їх достатньою кількістю води на випадок надзвичайних ситуацій є гідним компромісом, вважають автори.

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Команда ще має перевірити, чи працює пристрій в умовах, які реально існують у космосі, наприклад, в умовах мікрогравітації. Якщо випробування на Землі пройдуть успішно, скафандр буде випробуваний під час реальних виходів у відкритий космос з МКС.