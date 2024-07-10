Що сталося на станції "Тяньгун"

Інженер Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації Лю Мін в інтерв'ю державній інформаційній мережі CCTV повідомив, що вихід у відкритий космос був зосереджений насамперед на встановленні захисних пристроїв на зовнішніх кабелях і трубопроводах, щоб підвищити довгострокову безпеку й стабільність космічної станції, а також зменшити ризики, пов'язані з потенційними зіткненнями з космічним сміттям.

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Ця новина з'явилася після того, як наприкінці минулого місяця застарілий супутник спостереження Землі "Ресурс-П1" розпався на орбіті, змусивши астронавтів на борту Міжнародної космічної станції сховатися всередині своїх космічних кораблів. Він розпався на понад 100 уламків, які зараз відстежує Космічне командування США, і безліч дрібних, які відстежити неможливо. Замість того, щоб укритися на місці, екіпаж китайської космічної станції "Тяньгун" отримав вказівку посилити її фізичний захист.

Астронавт Лі Конг був переміщений у потрібне місце за допомогою роботизованої руки, а член екіпажу Є Гуанфу передав йому необхідне обладнання. Третій астронавт Лі Гуаньгу спостерігав за місією з центрального модуля Тяньхе. Вихід у відкритий космос тривав 6,5 годин і пройшов практично без ускладнень. За повідомленням SCMP, обидва члени екіпажу нібито навіть жартували, змагалися, хто швидше дістанеться до визначеного місця, і позували перед камерою.

Троє тайконавтів перебувають в орбітальній лабораторії з 26 квітня і вже встановили кілька захисних пристроїв на лабораторному модулі станції "Ментянь" під час виходу у відкритий космос 28 травня. Під час останньої місії були встановлені інші захисні пристрої в лабораторії "Веньтянь" та основному модулі "Тяньхе".

Космічне сміття може мати катастрофічні наслідки, якщо воно зіткнеться з космічним кораблем на орбіті. Навіть найдрібніші часточки сміття в космосі розганяються до таких швидкостей, що зустріч із ними може обернутися руйнівними наслідками, не кажучи вже про щось більше. Вчені кажуть, що зіткнення з десятисантиметровим об'єктом "ймовірно, спричинить катастрофічний розпад цілі". Тим часом орбіта нашої планети з часом стає все більш захаращеною, а це означає, що космічним агентствам доведеться проявляти творчість, щоб забезпечити виживання своїх екіпажів.