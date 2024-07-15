Новый дизайн скафандра может перерабатывать мочу астронавтов в очищенную питьевую воду

В будущем астронавты смогут отказаться от подгузников во время выхода в космос благодаря новой конструкции скафандра, которая позволяет собирать мочу и перерабатывать ее в чистую питьевую воду.

Как это работает

Инженеры, которые предложили новую идею, говорят, что весь процесс происходит за считанные минуты. Но стоит отметить, что на самом деле идея не такая уж и новая, ведь астронавты, находящихся на МКС, и так все эти годы потребляли воду, полученную с помощью системы переработки влаги, которая улавливается из воздуха, получается из продуктов жизнедеятельности, мытья, бытовой деятельности и прочего. Специальные химические процессы и фильтры ее очищают, а затем подают обратно в систему жизнеобеспечения, делая воду пригодной к питью.

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Новизна заключается в том, что целую систему переработки смогли втиснуть в скафандр. И если это все равно вам что-то напоминает, то да, мы это также видели в таких книгах, как "Дюна" Фрэнка Герберта.

На протяжении многих лет астронавты во время многочасовых выходов в открытый космос справляли нужду, используя одноразовые подгузники внутри скафандра. Эти подгузники известны как одежда с максимальным поглощением (MAG). Впервые они были разработаны в начале 1980-х годов и могут надежно сохранять мочу.

Учитывая то, что выход в открытый космос иногда длится до восьми часов, MAG может вызвать физический дискомфорт для астронавтов, а также риск раздражения кожи и инфицирования. MAG также не перерабатывают воду, содержащуюся в моче, поэтому во время выхода астронавты должны полагаться на фиксированный запас воды в 0,95 литра, который они носят в скафандре.

Теперь ученые считают, что у них есть решение этой проблемы: новая, легкая система, которая может собрать и очистить около 500 миллилитров воды из мочи в скафандре человека всего за пять минут.

Если эта система будет внедрена, астронавты будут носить белье, изготовленное из гибкого компрессионного материала и подкладку из антимикробной ткани.

Система включает в себя датчик влажности, который находится в силиконовой чашке под гениталиями пользователя и чувствует мочу.

Обнаружение мочи включает вакуумный насос, который втягивает мочу в фильтровальное устройство, находящееся на спине астронавта.

Размер фильтра составляет около 38 сантиметров в высоту и 23 сантиметра в ширину.

В фильтрационном устройстве весом 8 килограммов моча превращается в чистую пресную воду, которая впоследствии может быть доставлена в питьевую сумку скафандра.



Устройство для фильтрации мочи и белье, которое будут носить астронавты / Фото Karen Morales/Claire Walter

Система пока не готова

Новая система все еще находится на начальной стадии тестирования. Если она пройдет испытания, то может помочь решить дилемму для астронавтов, участвующих в космических исследованиях, говорят разработчики. Вопрос о том, что делать с мочой во время выхода в космос, особенно актуален, учитывая то, что NASA планирует создать постоянный аванпост на Луне до конца десятилетия.

Сейчас в лабораторных условиях было показано, что устройство эффективно удаляет основные компоненты мочи и снижает уровень соли в ней до уровня, что соответствует медицинским нормам, утверждает команда.

Скорейшее отведение мочи от организма должно уменьшить некоторые из осложнений, с которыми сейчас сталкиваются астронавты, такие как сыпь, инфекции мочевыводящих путей и расстройства пищеварения. Во-вторых, больший общий запас воды, который генерирует наша система, обеспечит астронавтов водой,

– говорит София Этлин, автор исследования из Weill Cornell Medicine.

Космические скафандры ограничены по размеру и емкости аккумуляторов, поэтому необходимо тщательно продумать объемные и энергетические требования новой системы. Однако улучшение здоровья и работоспособности астронавтов и обеспечение их достаточным количеством воды на случай чрезвычайных ситуаций является достойным компромиссом, считают авторы.

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Команда еще должна проверить, работает ли устройство в условиях, которые реально существуют в космосе, например, в условиях микрогравитации. Если испытания на Земле пройдут успешно, скафандр будет испытан во время реальных выходов в открытый космос с МКС.