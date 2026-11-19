Вам більше не доведеться видаляти опубліковану історію через прикру друкарську помилку чи забуту пісню. Instagram запустив довгоочікувану можливість редагування історій без втрати реакцій та переглядів.

Як працює нова функція редагування

Про корисне оновлення повідомив керівник платформи Адам Моссері. Відтепер користувачі мають 15 хвилин після публікації, щоб змінити текст, додати музику, наліпки чи малюнки. При цьому лічильник переглядів, вподобайки та всі відповіді від підписників зберігаються.

Раніше для виправлення одруківки або додавання пропущеного треку доводилося видаляти історію і завантажувати її наново. Щоб скористатися оновленням, потрібно відкрити історію, натиснути кнопку з трьома крапками в правому нижньому куті екрана та вибрати опцію "Редагувати історію".



Як відредагувати опубліковану історію в Instagram / Зображення Meta

Уперше роботу над цим інструментом помітив реверс-інженер Алессандро Палуцці ще у квітні, а тепер розробники відкрили його для широкого загалу. Функція може бути доступною не одразу для всіх, але пошириться на кожну країну найближчим часом.

Оновлені наліпки та нові фони

Разом із можливістю правити історії платформа презентувала кілька візуальних апдейтів. Розробники додали свіжі шрифти, кольори й форми для наліпок, а також зібрали їх на зручних аркушах для швидкого пошуку.

Крім того, сервіс оновив процес вибору кількох фотографій одночасно та запропонував нові варіанти розмиття, кольорів і градієнтних фонів під час оформлення публікацій.