Как работает новая функция редактирования

О полезном обновлении сообщил руководитель платформы Адам Моссери. Теперь у пользователей есть 15 минут после публикации, чтобы изменить текст, добавить музыку, стикеры или рисунки. При этом счетчик просмотров, лайки и все ответы подписчиков сохраняются.

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Раньше для исправления опечатки или добавления пропущенного трека приходилось удалять историю и загружать ее заново. Чтобы воспользоваться обновлением, нужно открыть историю, нажать кнопку с тремя точками в правом нижнем углу экрана и выбрать опцию "Редактировать историю".

Как отредактировать опубликованную историю в Instagram / Изображение Meta

Впервые работу над этим инструментом заметил реверс-инженер Алессандро Палуцци еще в апреле, а теперь разработчики открыли его для широкой публики. Функция может быть доступна не сразу для всех, но распространится на каждую страну в ближайшее время.

Обновленные стикеры и новые фоны

Наряду с возможностью редактировать истории платформа представила несколько визуальных обновлений. Разработчики добавили новые шрифты, цвета и формы для стикеров, а также собрали их на удобных листах для быстрого поиска.

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Кроме того, сервис обновил процесс выбора нескольких фотографий одновременно и предложил новые варианты размытия, цветов и градиентных фонов при оформлении публикаций.