Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що адаптувати застосунок для складаного iPhone Duo буде непросто. Причина – інтерфейс соціальної мережі спочатку розробляли для високих вертикальних екранів.

Керівник Instagram Адам Моссері визнав, що створити зручний інтерфейс соціальної мережі для складаного iPhone Duo буде «доволі складно». Про це він написав у Threads, пояснюючи особливості роботи над адаптацією застосунку, повідомляє Engadget.

Чому Instagram складно адаптувати для iPhone Duo

За словами Моссері, що детальніше команда вивчає конструкцію нового пристрою, то очевиднішими стають проблеми з розташуванням елементів інтерфейсу.

Instagram спочатку створювали для смартфонів із високими вертикальними дисплеями. Натомість iPhone Duo має незвичні пропорції: навіть у складеному стані він ширший і нижчий за більшість традиційних смартфонів. Це впливає на розташування кнопок, навігацію та відображення контенту. Інтерфейс, який добре працює на звичайному смартфоні, не обов'язково буде таким самим зручним на складаному пристрої.

Подвійні кнопки стали проблемою інтерфейсу

Однією з головних складнощів Моссері назвав розташування елементів керування в режимі складеного екрана.

Наприклад, навігаційні кнопки в правій частині дисплея мають ергономічний сенс, оскільки до них зручно дотягуватися пальцем. Однак у Reels у цій самій частині екрана розташовані кнопки вподобань, коментарів і поширення. У результаті елементи керування накладаються один на одного, утворюючи два ряди кнопок. Моссері визнав, що таке рішення є незручним і команда має переглянути його.

«Тепер ми маємо подвійний ряд кнопок, який не є вдалим рішенням і який нам потрібно переосмислити», – пояснив керівник Instagram.

Водночас він погодився з користувачем Threads, який зазначив, що найкраще Reels працюють на iPhone Duo в портретній орієнтації з розгорнутим великим екраном. У такому режимі відео займає більшу частину дисплея. Моссері назвав цей варіант найкращим способом перегляду Reels на пристрої.

Компанія також працює над покращенням інтерфейсу для інших орієнтацій екрана.

Коли Instagram виправить інтерфейс на iPhone Duo

Спеціальна версія Instagram для iPhone Duo стала доступною в усьому світі 23 жовтня 2026 року. Однак після запуску користувачі критикували її інтерфейс, зокрема через незручне розташування кнопок у Reels.

Коментарі Моссері можуть свідчити про те, що компанія враховує ці зауваження та працює над змінами. Водночас керівник Instagram не назвав конкретних термінів виходу оновленої версії застосунку.

Поки що невідомо, наскільки суттєво Meta змінить інтерфейс і чи зможе повністю усунути проблеми з адаптацією соціальної мережі до незвичного формату складаного смартфона.