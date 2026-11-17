Руководитель Instagram Адам Моссери признал, что создать удобный интерфейс социальной сети для складного iPhone Duo будет "довольно сложно". Об этом он написал в Threads, объясняя особенности работы над адаптацией приложения, сообщает Engadget.

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Почему Instagram сложно адаптировать для iPhone Duo

По словам Моссери, чем подробнее команда изучает конструкцию нового устройства, тем очевиднее становятся проблемы с расположением элементов интерфейса.

Instagram изначально создавался для смартфонов с высокими вертикальными дисплеями. А у iPhone Duo необычные пропорции: даже в сложенном состоянии он шире и ниже большинства традиционных смартфонов. Это влияет на расположение кнопок, навигацию и отображение контента. Интерфейс, который хорошо работает на обычном смартфоне, не обязательно будет таким же удобным на складном устройстве.

Двойные кнопки стали проблемой интерфейса

Одной из главных сложностей Моссери назвал расположение элементов управления в режиме сложенного экрана.

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Например, навигационные кнопки в правой части дисплея имеют эргономический смысл, поскольку до них удобно дотянуться пальцем. Однако в Reels в этой же части экрана расположены кнопки лайков, комментариев и репостов. В результате элементы управления накладываются друг на друга, образуя два ряда кнопок. Моссери признал, что такое решение выглядит неудобно и команде следует его пересмотреть.

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"Сейчас у нас двойной ряд кнопок, который не выглядит удачным решением и который нам нужно переосмыслить", – пояснил руководитель Instagram.

В то же время он согласился с пользователем Threads, который отметил, что лучше всего Reels работают на iPhone Duo в портретной ориентации с развернутым большим экраном. В таком режиме видео занимает большую часть дисплея. Моссери назвал этот вариант лучшим способом просмотра Reels на устройстве.

Компания также работает над улучшением интерфейса для других ориентаций экрана.

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Когда Instagram исправит интерфейс на iPhone Duo

Специальная версия Instagram для iPhone Duo стала доступна по всему миру 23 октября 2026 года. Однако после запуска пользователи критиковали ее интерфейс, в частности из-за неудобного расположения кнопок в Reels.

Комментарии Моссери могут свидетельствовать о том, что компания учитывает эти замечания и работает над изменениями. В то же время глава Instagram не назвал конкретных сроков выхода обновленной версии приложения.

Пока неизвестно, насколько существенно Meta изменит интерфейс и сможет ли полностью устранить проблемы с адаптацией социальной сети к непривычному формату складного смартфона.