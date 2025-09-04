Через 15 років після запуску Instagram нарешті отримав власний застосунок для iPad. Новинка має оновлений інтерфейс, пристосований до великого екрана, й включає функції, які відрізняються від стандартної мобільної версії.

Соцмережа Instagram вперше представила рідний застосунок для планшетів Apple. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційну заяву Instagram. Хоча сервіс існує ще з 2010 року, користувачі iPad довгий час мали обходитися лише вебверсією чи адаптованим мобільним додатком або сторонніми сервісами

Чим відрізняється оновлений додаток для iPad від мобільної версії?

Новий клієнт Instagram для iPad відрізняється від смартфонної версії кількома ключовими моментами. Додаток відкривається одразу зі стрічки Reels, а також дозволяє впорядковувати пости й ролики у хронологічному порядку, де найновіші з'являються першими. Це відсилка до початкового формату соціальних мереж, ще до того, як алгоритмічні стрічки почали визначати, що показувати користувачеві. До того ж ця опція поступово з'являється й у стандартному застосунку.

Оновлений дизайн також враховує великий екран iPad. Наприклад, коментарі до Reels відображаються поруч із відео, а на сторінці особистих повідомлень можна бачити водночас список діалогів та активний чат. Це нагадує вебверсію Messenger.

Чому Instagram так довго не випускав додаток для iPad?

Цікаво, що ще два роки тому глава Instagram Адам Моссері заявляв, що ринок iPad замалий, аби робити його пріоритетом. Тоді він писав, що компанія зосереджена на інших напрямках.

Це все ще занадто мала група людей, щоб бути нашим пріоритетом… Сподіваюся, колись ми до цього дійдемо, але зараз ми повністю зосереджені на інших речах, – писав Моссері у Twitter, відповідаючи на питання про можливість створення застосунку Instagram для iPad.

Раніше компанія Apple повідомляла, що має з 1,6 мільярда активних пристроїв, з них понад мільярд становили iPhone. Крім того, за один квартал Apple відвантажує приблизно 20 млн iPad. Однак, Моссері раніше вважав, що цього все одно недостатньо. За його словами, Android із понад 3 мільярдами активних пристроїв є найбільшою платформою для Instagram. Відповідно, iPad для соцмережі виглядав не настільки важливим.

Користувачі iPad понад 10 років чекали на додаток для калькулятора

Втім, Instagram – це не перший додаток для iPad, на який користувачі чекали багато років. Понад десятиліття років власники iPad наполегливо просили Apple додати стандартний калькулятор. У той час як на iPhone та Mac він був із самого початку, планшети залишалися без цієї базової програми. І тільки з релізом iPadOS 18, у 2024 році, компанія офіційно представила довгоочікуваний інструмент.

Як з'ясувалося, причина затримки була в самій філософії Apple. Ще Стів Джобс наполягав, що на iPad не повинно бути "просто збільшеної версії" iPhone-додатку. Він хотів бачити окремо розроблений калькулятор, який максимально враховує можливості великого екрана. Компанія роками дотримувалася цієї позиції, і тільки тепер вирішила, що настав час реалізувати задум.

Новий калькулятор у iPadOS 18 зовні нагадує знайомий застосунок з iOS, але має низку додаткових функцій, адаптованих під планшет. Apple позиціонує його як інструмент, що змінить підхід до математичних і наукових розрахунків на iPad. За задумом компанії, він поєднує простоту, потужність і зручність, відповідаючи стандартам Apple щодо дизайну та користувацького досвіду.

Таким чином, після більш ніж десятирічного очікування iPad отримав калькулятор, створений не як тимчасове рішення, а як повноцінний додаток, спеціально розроблений для платформи.