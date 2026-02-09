Адвокати хочуть довести, що Instagram і YouTube навмисно спричиняють залежність

У Лос-Анджелесі почався судовий процес, який може змінити правила гри для великих соцмереж. Молода американка намагається довести, що дизайн популярних платформ сприяв формуванню залежності та серйозно вплинув на її психічний стан. Рішення у цій справі може мати далекосяжні наслідки не лише для технологічних гігантів, а й для всієї індустрії соціальних медіа.

Чи можна притягнути соцмережі до відповідальності?

Позов подала двадцятирічна жінка, відома в судових документах як K.G.M. Вона стверджує, що ще в підлітковому віці стала залежною від Instagram та YouTube. За її словами, алгоритми та елементи дизайну, створені для максимального утримання уваги, поступово посилили депресію та призвели до суїцидальних думок, пише Reuters.

Відповідачами у справі виступають Meta Platforms, яка володіє Instagram, а також Google, що входить до складу Alphabet і контролює YouTube. Юристи позивачки намагаються довести, що компанії були недбалими під час розробки продуктів, не попередили користувачів про потенційні ризики та стали суттєвим чинником завданої шкоди.

Яким буде захист

Адвокати Meta та YouTube своєю чергою заявили: вони стверджуватимуть, що причиною проблем із психічним здоров'ям було складне сімейне життя позивачки, а не соціальні мережі, пише CNN.

Компанії також наголошують на програмах безпеки для молоді та намагаються відмежуватися від шкідливого контенту, який завантажують самі користувачі.

Наслідки можуть бути значними

Справу уважно відстежують у всій галузі. Якщо присяжні стануть на бік K.G.M., це може підірвати багаторічний правовий захист інтернет-компаній у США, який зазвичай звільняє їх від відповідальності за контент, створений користувачами. У такому разі шлях для аналогічних позовів на рівні штатів стане значно простішим.

Очікується, що свідчення у суді дасть і генеральний директор Meta Марк Цукерберг, пише NBC. Сам процес, за прогнозами, триватиме щонайменше до березня. Водночас TikTok та Snap вже врегулювали претензії K.G.M. поза судом, уникнувши публічного розгляду.

Цей процес – лише частина ширшої хвилі судових справ:

У федеральних судах США вже перебуває понад дві тисячі подібних позовів, поданих батьками, шкільними округами та генеральними прокурорами штатів.

Паралельно в Нью-Мексико стартував окремий гучний процес, у якому Meta звинувачують у сприянні сексуальній експлуатації дітей.

На глобальному рівні тиск на соцмережі зростає. Деякі країни, зокрема Австралія та Іспанія, уже обмежили доступ до соціальних платформ для користувачів молодших за шістнадцять років, а інші держави лише готують подібні кроки. Суд у Каліфорнії може стати ключовим прецедентом у цій міжнародній дискусії.