Instagram заблокував хештеги, пов'язані з демократами, але Meta каже, що це невідомий баг

У вівторок користувачі Instagram помітили, що їм більше не вдається знайти будь-який контент за допомогою низки хештегів, включаючи #democrats і #democrat. Замість результатів пошуку їх зустрічало повідомлення про те, що "ми приховали ці результати", оскільки вони "можуть містити чутливий контент".

Що відомо

Незрозуміло, скільки саме пошукових термінів зачепила ця ситуація, але користувачі на Reddit повідомили, що "десятки" тегів стали недоступними для пошуку. Прессекретар Meta Енді Стоун звинуватив у цьому невизначену "проблему", заявивши в публікації на Threads, що компанія працює над виправленням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Багато хто вбачає зв'язок між цим інцидентом і тим фактом, що лише кілька днів минуло з того часу, коли Марк Цукерберг оголосив про значні зміни в модерації на платформах Meta й відмові від перевірки фактів на користь нотаток спільноти. Мільярдер також зайняв місце в першому ряду на інавгурації президента Дональда Трампа й пішов на поступки в питаннях, пов'язаних з можливістю вдаватися до образливої лексики у Facebook, Instagram і Threads.

Тож коли користувачі побачили, що Instagram не показує жодних результатів за такими пошуковими термінами, як #Democrats або #Democrat, чи будь-що, що сприймалося як антиреспубліканське, вони забили на сполох і кинулися звинувачувати платформу в політичній упередженості, особливо враховуючи той факт, що проблема виникла незабаром після інавгурації президента Дональда Трампа.

На Reddit можна знайти багато дописів на цю тему. Наприклад, користувач Reddit під іменем WhitePeopleTwitter поділився, що пошук #Democrats або #Democrat не дав жодних результатів, але прореспубліканські хештеги працюють нормально.



Один із заблокованих хештегів / Скриншот WhatYouThinkYouSee на Reddit



Один із заблокованих хештегів / Скриншот WhatYouThinkYouSee на Reddit

Користувачі повідомляли, що #constitution, #johnoliver і #queer також були недоступні для перегляду.

Дехто повідомляв, що заблокованим виявився тег #republicans, але #republican був доступний для перегляду.

Користувач Reddit в Австралії також підтвердив, що Instagram блокував результати пошуку в його країні. Подібним чином користувачі в Німеччині, Іспанії та інших частинах Європи повідомили, що такі хештеги, як #Trumpflation, #Kamala не дали результатів.

Один користувач навіть склав список хештегів, які були недоступні:

#berniesanders

#queer

#obama

#voteblue

#dnc

#fucktrump (#fuckbiden при цьому працював)

#democrat (#republican при цьому працював)

#kamala

#prochoice

#constitution

#reproductiverights

#jan6th

#insurrection

#14thamendment

#republicans (з буквою S у кінці)

#fascism

#liberal

#rightwing

#georgeconway

#domesticterrorist

#jacksmith

#drumpf

#johnoliver



Один із заблокованих хештегів / Скриншот WhatYouThinkYouSee на Reddit

Наразі Meta, схоже, вирішила проблему з більшістю хештегів, про які йшлося, хоча компанія не пояснила, що спричинило проблему.

Це ж було вже

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Instagram без пояснення причин блокує пошук за хештегами. Meta блокувала хештеги, пов'язані з ЛГБТК-контентом, і позначала їх як "чутливий контент" протягом декількох місяців. Раніше цього року компанія заявила, що це була помилка, зазначивши, що "ми не вважаємо терміни ЛГБТК+ чутливими відповідно до нашої політики". У 2020 році Instagram ненадовго заборонив користувачам ділитися дописами з хештегом #blacklivesmatter. Компанія заявила, що це була помилка, і звинуватила у цьому свої функції виявлення спаму.