Intel дозволила росіянам завантажувати програми та драйвери зі свого сайту

Наприкінці минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що Intel більше не блокує доступ до свого сайту з Росії. Крім того, компанія повернула можливість завантажувати програмне забезпечення і драйвери.

Минулого тижня російське видання "Ізвєстія" повідомило, що офіційний сайт Intel, заблокований для рашистів із 25 лютого 2022 року, знову почав завантажуватися без VPN. Тепер західне видання Tom's Hardware з’ясувало подробиці таких змін.

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Що відомо

Експерти, з якими поспілкувалося видання, вважали, що розблокування, ймовірно, пов'язане з тим, що під обмеження потрапляли не тільки російські громадяни та фірми, а й офіси зарубіжних компаній, які досі працюють у Росії. Однак, схоже, це не так.

Tom's Hardware наводить офіційний коментар представників Intel. Вони повідомили, що останнім часом у діяльності "не відбулося жодних змін". У лютому та березні 2022 року компанія призупинила всі поставки клієнтам із Росії та Білорусі, а у квітні 2022 року оголосила, що призупиняє свою діяльність у Росії.

Проте у пресслужбі підтвердили, щозаради дотримання гарантійних зобов'язань.

Intel продовжує дотримуватися всіх експортних правил і санкцій у країнах, в яких працює. Це охоплює дотримання санкцій і заходів експортного контролю щодо Росії та Білорусі, введених США і союзними країнами. Доступ до ресурсів, які задовольняють потреби в оновленні драйверів (включно з Intel Download Center і Intel Download Support Assistant), є частиною гарантійних зобов'язань Intel,

– заявили в компанії.

Наразі російським "журналістам" вдається отримати доступ до порталу завантажень Intel без будь-яких перешкод. Вони, як пише Tom's Hardware, продовжують "малювати картину повернення нормального життя в країну", наводячи приклади інших повернень на ринок.