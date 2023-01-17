На прошлой неделе российское издание "Известия" сообщило, что официальный сайт Intel, заблокированный для рашистов с 25 февраля 2022 года, снова начал загружаться без VPN. Теперь западное издание Tom's Hardware выяснило подробности таких изменений.

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Что известно

Эксперты, с которыми пообщалось издание, считали, что разблокировка, вероятно, связана с тем, что под ограничения попадали не только российские граждане и фирмы, но и до сих пор работающие в России офисы зарубежных компаний. Однако похоже, это не так.

Tom's Hardware приводит официальный комментарий представителей Intel. Они сообщили, что в последнее время в деятельности "не произошло никаких изменений". В феврале и марте 2022 года компания приостановила все поставки клиентам из России и Беларуси, а в апреле 2022 года объявила, что приостанавливает свою деятельность в России.

Однако в пресс-службе подтвердили, что загрузка для российских пользователей действительно разблокирована ради соблюдения гарантийных обязательств.

Intel продолжает соблюдать все экспортные правила и санкции в странах, в которых работает. Это включает соблюдение санкций и мер экспортного контроля в отношении России и Беларуси, введенных США и союзными странами. Доступ к ресурсам, удовлетворяющим потребности в обновлении драйверов (включая Intel Download Center и Intel Download Support Assistant), является частью гарантийных обязательств Intel,

– заявили в компании.

Пока российским "журналистам" удается получить доступ к порталу загрузок Intel без каких-либо препятствий. Они, как пишет Tom's Hardware, продолжают "рисовать картину возвращения нормальной жизни в страну", приводя примеры других возвратов на рынок.