У росіян знову перебої з інтернетом: Москва та околиці відключені

Тисячі абонентів оператора "МГТС" у Москві та інших регіонах Росії зіткнулися з проблемами доступу до домашнього інтернету. Збої почалися раптово, залишивши користувачів без зв’язку. Ситуація викликає хвилю обурення в соціальних мережах, але офіційних коментарів поки немає.

Проблеми з доступом

4 липня 2025 року користувачі по всій Москві та в окремих регіонах Росії повідомляють про масштабний збій у роботі домашнього інтернету від провайдера "МГТС". За даними сервісу "Сбой.РФ", лише за останні пів години надійшло понад 2140 скарг, причому 99% з них припадає на Москву та Московську область, пише 24 Канал. Ще частина повідомлень отримані з Башкирії.

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Наразі росіяни скаржаться на повну відсутність зв’язку, проблеми з доступом до сайту провайдера, неполадки в особистому кабінеті та в додатку.

Причини того, що сталося, невідомі. Як довго триватиме збій, інформації немає. У самій компанії поки що ніяк не відреагували на інцидент.

Зазначимо, що зазвичай подібними операціями займається IT-Армія України. Наприклад, влаштовує DDoS-атаки, що перевантажують мережу. Однак, поки що її канали мовчать. Таким чином поки ніхто не взяв на себе відповідальність за хакерську атаку, тож це може бути звичайна неполадка в системах самого "МГТС".