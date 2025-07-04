Проблемы с доступом

4 июля 2025 года пользователи по всей Москве и в отдельных регионах России сообщают о масштабном сбое в работе домашнего интернета от провайдера "МГТС". По данным сервиса "Сбой.РФ", только за последние полчаса поступило более 2140 жалоб, причем 99% из них приходится на Москву и Московскую область, пишет 24 Канал. Еще часть сообщений получены из Башкирии.

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Сейчас россияне жалуются на полное отсутствие связи, проблемы с доступом к сайту провайдера, неполадки в личном кабинете и в приложении.

Причины случившегося неизвестны. Как долго продлится сбой, информации нет. В самой компании пока что никак не отреагировали на инцидент.

Отметим, что обычно подобными операциями занимается IT-Армия Украины. Например, устраивает DDoS-атаки, перегружающие сеть. Однако пока что ее каналы молчат. Таким образом пока никто не взял на себя ответственность за хакерскую атаку, поэтому это может быть обычная неполадка в системах самого "МГТС".