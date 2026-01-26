Інвертор і акумулятор: на який час вистачає світла вдома

Під час тривалих відключень електроенергії українці дедалі частіше користуються інверторами з акумуляторами. Інженер компанії "CUSTOS" Дмитро Король пояснив, від чого насправді залежить час їхньої роботи, чому розрахунки часто не збігаються з реальністю та які помилки найчастіше призводять до швидкого розряду або поломок.

Більшість побутових інверторів розраховані не на тривалість роботи, а на максимальне навантаження, яке вони можуть видати. Саме це часто вводить користувачів в оману. Найпоширеніший варіант для квартири – 12-вольтова система з автомобільним акумулятором. Такий акумулятор зазвичай може віддати струм близько 100 ампер, що дає приблизно 1 кВт потужності. Фізично більше від одного 12-вольтового акумулятора отримати неможливо. Про це пише Уніан.

Дивіться також Мережа Київстару в повному блекауті у деяких областях: які прогнози

Від чого залежить час роботи інвертора з акумулятором?

За словами Дмитра Короля, заяви про інвертори на 5 чи 7 кВт у таких системах – здебільшого маркетинг. Кабелі просто не здатні передати таку потужність від акумулятора. Оптимальним вибором для дому є моделі з заявленою потужністю до 2 кВт. Професійні батареї, які реально можуть віддавати більше, мають великі габарити й погано підходять для квартир.

Окрему роль відіграє якість кабелів. Дешеві інвертори часто комплектуються слабкими дротами, які обмежують реальну потужність і швидко зношуються.

Тривалість роботи системи визначається саме ємністю акумулятора. Вона розраховується множенням напруги на ємність у ампер-годинах. Наприклад, акумулятор 12 В і 100 А·год має близько 1,2 кВт·год енергії. За навантаження 500 Вт цього вистачить трохи більше ніж на дві години, але фактичний час змінюється залежно від підключених приладів.

У реальних умовах інвертор з одним акумулятором здатен стабільно забезпечити близько 700 Вт. Це дозволяє живити котел, кілька ламп, роутер та заряджати гаджети. За такого сценарію система працює 3–4 години, а при мінімальному навантаженні – до 8 годин.

Потужну побутову техніку, зокрема пральні машини чи холодильники, підключати не варто. Перевантаження може призвести до аварійного вимкнення або пошкодження інвертора. Сама техніка зазвичай не страждає, але ресурс системи різко скорочується.

Швидкий розряд акумулятора має кілька причин. Автомобільні батареї не призначені для тривалих циклів розряду й зарядки – у середньому вони витримують близько 800 циклів і можуть деградувати за кілька місяців активного використання. Додатково обмеження створюють кабелі та втрати на перетворення струму, які в середньому становлять близько 20%. У якісних системах вони можуть знижуватися до 7%.

Температура також впливає на ємність. Для стабільної роботи оптимально тримати акумулятор при температурі близько 0 °C. Якщо батарея довго перебувала на морозі, її потрібно попередньо прогріти. Уже працюючий акумулятор можна використовувати й за -20 °C.

Зарядка традиційних акумуляторів зазвичай триває до 10 годин. Прискорена зарядка до 80% за 2 години можлива, але лише під наглядом, оскільки перегрів і стрибки напруги скорочують термін служби батареї. Також небажано тримати акумулятор підключеним до мережі довше ніж на 4 години після повної зарядки.

Щоб акумулятор служив довше, інженер радить періодично проводити повний цикл розряду й зарядки, навіть якщо система не використовується. Зберігати батареї краще у нежитлових приміщеннях – на балконі, у коридорі чи коморі, подалі від місць постійного перебування людей.