Уперше персонал, який працював над космічним кораблем Crew Dragon, сам летить на ньому в космос

Ми звикли до того, що зазвичай астронавти, які летять у космос, та персонал, який готує їхній політ, – це різні люди. Одні розробляють і налаштовують космічний корабель, інші займаються підготовкою екіпажу, тоді як сам екіпаж невпинно тренується до підйому в невагомість. Але цього разу все буде інакше.

SpaceX готується запустити місію Polaris Dawn, яка стане першим випадком, коли непрофесійні астронавти – фактично звичайні цивільні люди – не просто полетять у космос, а й вийдуть за мені корабля.

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Хто це

Як ми вже говорили раніше, членами екіпажу стали Скотт Потіт, Джаред Айзекман, Анна Менон та Сара Гілліс. З них усіх лише Айзекман уже літав на орбіту. Він професійний пілот, як і Скотт Потіт, який є відставним військовим США з 3200 годинами польотів.

Тим часом Менон і Гілліс – дві інженерки SpaceX, які ніколи не літали самі, але причетні до попередніх місій.

Сара Гілліс зазвичай керує підготовкою астронавтів. На її рахунку є кілька Місій у ролі тренера, зокрема Inspiration4 та місії Міжнародної космічної станції Dragon Demo-2 і Crew-1. Це включає в себе розробку навчальної програми для конкретної місії та проведення тренувань як для NASA, так і для комерційних астронавтів, які літають на борту космічного корабля Dragon. Гілліс – досвідчена операторка управління місією, яка підтримувала операції в режимі реального часу для місій Dragon із поповнення вантажів до та з Міжнародної космічної станції як навігаційна офіцерка, а також як комунікаторка екіпажу для місій Dragon, що здійснюють політ людини в космос.

зазвичай керує підготовкою астронавтів. На її рахунку є кілька Місій у ролі тренера, зокрема Inspiration4 та місії Міжнародної космічної станції Dragon Demo-2 і Crew-1. Це включає в себе розробку навчальної програми для конкретної місії та проведення тренувань як для NASA, так і для комерційних астронавтів, які літають на борту космічного корабля Dragon. Гілліс – досвідчена операторка управління місією, яка підтримувала операції в режимі реального часу для місій Dragon із поповнення вантажів до та з Міжнародної космічної станції як навігаційна офіцерка, а також як комунікаторка екіпажу для місій Dragon, що здійснюють політ людини в космос. Анна Менон – ще одна провідна інженерка з космічних операцій у SpaceX, де вона керує розробкою операцій екіпажу та служить в управлінні місією як керівниця місії та комунікаторка екіпажу. Під час своєї роботи в SpaceX вона очолила впровадження можливостей екіпажу Dragon, допомогла створити роль оператора комунікатора екіпажу та розробила критичні оперативні реакції на надзвичайні ситуації транспортного засобу, такі як пожежа або розгерметизація кабіни. Анна Менон керувала місією під час кількох польотів Dragon, таких як Demo-2, Crew-1, CRS-22, CRS-23, Crew-3, Crew-4 та Axiom-1.

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Дата старту їхнього екіпажу поки що невідома. Після двох спроб політ було знову відкладено.