Попередні спроби запустити місію не вдалися, а нова дата поки що невідома. Хай там як, але команда з чотирьох астронавтів лишається незмінною: Анна Менон, Скотт Потіт, Джаред Айзекман і Сара Гілліс. Серед них – двоє повністю цивільних людей, які, хоч і працюють на SpaceX, займаються в компанії розрахунками, тренуваннями та медициною.

Дивіться також Все про місію Polaris Dawn, коли вперше в історії цивільна людина вийде у відкритий космос

Скотт Потіт

Скотт "Кідд" Потіт – пілот Polaris Dawn. Він підполковник ВПС США у відставці і має понад 3200 годин польотів, у тому числі на численних швидкісних літаках, таких як F-16, A-4, T-38, T-37, T-3 і Alpha Jet, згідно з його біографією на сайті Polaris Dawn. Його час у кабіні пілота включає 400 годин бойових польотів.

Підготовка до цієї місії була приголомшливою подорожжю,

– каже Потіт.

Він зазначив, що місія спирається на зусилля 14 000 співробітників SpaceX.



Пілот місії Скотт Потіт / Фото Polaris Program/John Kraus

Пілот провів 20 років у ВПС і мав досвід управління, зокрема був командиром ескадрильї, пілотом-демонстратором винищувача ВПС США, пілотом з експлуатаційних випробувань та оцінки, а також льотним екзаменатором. Він також працював директором з розвитку бізнесу в Draken International, колишній компанії Джареда Айзекмана, який буде серед екіпажу. Серед інших його посад – віцепрезидент зі стратегії в Shift4 (нинішня компанія Айзекмана) і директор місії Inspiration4.

Сара Гілліс

Сара Гілліс – провідна інженерка космічних операцій у SpaceX, яка у своїй звичній роботі керує підготовкою астронавтів. Її попередні місії в ролі тренера включають Inspiration4 та місії Міжнародної космічної станції Dragon Demo-2 і Crew-1.

Згідно з її біографією, Гілліс приєдналася до компанії у 2015 році для проходження стажування, будучи студенткою, яка вивчала інженерію та танці в Університеті Колорадо в Боулдері. Вивчати аерокосмічну інженерію її надихнув шкільний наставник, колишній астронавт NASA Джо Таннер.



Сара Гілліс / Фото Polaris Program/John Kraus

Анна Менон

Анна Менон – інженерка SpaceX з розробки операцій екіпажу. Вона працювала в центрі управління польотами SpaceX під час пілотованих космічних польотів NASA Demo-2 і Crew-1, а також вантажних місій CRS-22 і CRS-23. Крім того, вона працювала над різними аспектами розробки Dragon, включаючи його можливості для екіпажу.

До SpaceX Менон була біомедичною контролеркою польотів на МКС (у тому числі керувала біомедичними операціями Expedition 47/48) і має досвід роботи в галузі біомедичної інженерії в організаціях "Інженери без кордонів", "Інжиніринг охорони здоров'я" та Всесвітній організації охорони здоров'я.

Вона також пілотує невеликий приватний літак.



Анна Менон / Фото Polaris Program/John Kraus

Дивіться також Марсохід Perseverance нарешті дістався до нового місця призначення, і ось, що він вивчатиме

Джаред Айзекман

Джаред Айзекман – командир корабля Polaris Dawn, засновник і генеральний директор Shift4 Payments. Це не перший його політ у космос, адже раніше він фінансував і командував місією SpaceX Inspiration4, яка полетіла на навколоземну орбіту у вересні 2021 року.

Polaris Dawn стане першою з трьох фінансованих місій у рамках програми Polaris, які Айзекман планує профінансувати і здійснити.



Джаред Айзекман / Фото Polaris Program/John Kraus

Друга місія буде заснована на тому, що ми дізнаємося з першої, а третя місія стане першим польотом Starship з екіпажем,

– сказав Айзекман на пресконференції у понеділок, 19 серпня.

Starship – це найбільший в історії людства космічний корабель, який розробляється компанією SpaceX для міжпланетних місій. Очікується, що саме він доставить людину на Марс у майбутньому.

Окрім бізнес-досвіду, Айзекман має близько 6 000 годин польотів у кабіні пілота, в тому числі на високопродуктивних літаках. Він здійснив навколосвітню подорож, виступав на авіашоу, а раніше був власником компанії Draken International, яка займалася підготовкою реактивних пілотів.