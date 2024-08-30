Предыдущие попытки запустить миссию не удались, а новая дата пока неизвестна. Как бы там ни было, но команда из четырех астронавтов остается неизменной: Анна Менон, Скотт Потит, Джаред Айзекман и Сара Гиллис. Среди них – двое полностью гражданских людей, которые, хоть и работают на SpaceX, занимаются в компании расчетами, тренировками и медициной.

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Скотт Потит

Скотт "Кидд" Потит – пилот Polaris Dawn. Он подполковник ВВС США в отставке и имеет более 3200 часов полетов, в том числе на многочисленных скоростных самолетах, таких как F-16, A-4, T-38, T-37, T-3 и Alpha Jet, согласно его биографии на сайте Polaris Dawn. Его время в кабине пилота включает 400 часов боевых полетов.

Подготовка к этой миссии была потрясающим путешествием,

– говорит Потит.

Он отметил, что миссия опирается на усилия 14 000 сотрудников SpaceX.



Пилот миссии Скотт Потит / Фото Polaris Program/John Kraus

Пилот провел 20 лет в ВВС и имел опыт управления, в частности был командиром эскадрильи, пилотом-демонстратором истребителя ВВС США, пилотом по эксплуатационным испытаниям и оценке, а также летным экзаменатором. Он также работал директором по развитию бизнеса в Draken International, бывшей компании Джареда Айзекмана, который будет среди экипажа. Среди других его должностей – вице-президент по стратегии в Shift4 (нынешняя компания Айзекмана) и директор миссии Inspiration4.

Сара Гиллис

Сара Гиллис – ведущий инженер космических операций в SpaceX, которая в своей привычной работе руководит подготовкой астронавтов. Ее предыдущие миссии в роли тренера включают Inspiration4 и миссии Международной космической станции Dragon Demo-2 и Crew-1.

Согласно ее биографии, Гиллис присоединилась к компании в 2015 году для прохождения стажировки, будучи студенткой, которая изучала инженерию и танцы в Университете Колорадо в Боулдере. Изучать аэрокосмическую инженерию ее вдохновил школьный наставник, бывший астронавт NASA Джо Таннер.



Сара Гиллис / Фото Polaris Program/John Kraus

Анна Менон

Анна Менон – инженер SpaceX по разработке операций экипажа. Она работала в центре управления полетами SpaceX во время пилотируемых космических полетов NASA Demo-2 и Crew-1, а также грузовых миссий CRS-22 и CRS-23. Кроме того, она работала над различными аспектами разработки Dragon, включая его возможности для экипажа.

До SpaceX Менон была биомедицинским контролером полетов на МКС (в том числе руководила биомедицинскими операциями Expedition 47/48) и имеет опыт работы в области биомедицинской инженерии в организациях "Инженеры без границ", "Инжиниринг здравоохранения" и Всемирной организации здравоохранения.

Она также пилотирует небольшой частный самолет.



Анна Менон / Фото Polaris Program/John Kraus

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Джаред Айзекман

Джаред Айзекман – командир корабля Polaris Dawn, основатель и генеральный директор Shift4 Payments. Это не первый его полет в космос, ведь ранее он финансировал и командовал миссией SpaceX Inspiration4, которая полетела на околоземную орбиту в сентябре 2021 года.

Polaris Dawn станет первой из трех финансируемых миссий в рамках программы Polaris, которые Айзекман планирует профинансировать и осуществить.



Джаред Айзекман / Фото Polaris Program/John Kraus

Вторая миссия будет основана на том, что мы узнаем из первой, а третья миссия станет первым полетом Starship с экипажем,

– сказал Айзекман на пресс-конференции в понедельник, 19 августа.

Starship – это крупнейший в истории человечества космический корабль, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных миссий. Ожидается, что именно он доставит человека на Марс в будущем.

Кроме бизнес-опыта, Айзекман имеет около 6 000 часов полетов в кабине пилота, в том числе на высокопроизводительных самолетах. Он совершил кругосветное путешествие, выступал на авиашоу, а ранее был владельцем компании Draken International, которая занималась подготовкой реактивных пилотов.