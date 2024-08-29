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Главным приоритетом миссии Perseverance является исследование того, была ли когда-то жизнь на Марсе. Миллиарды лет назад на Красной планете были моря, реки и озера, следы которых мы видим повсюду на поверхности, но сейчас она засушливая и каменистая, и доподлинно неизвестно, существует ли там жидкая вода.

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Perseverance работает на поверхности Марса уже более трех лет. За это время он пробурил скалы, сделал снимки марсианской поверхности и марсианского вертолета Ingenuity, а также собрал коллекцию образцов горных пород, какой, как мы надеемся, когда-нибудь будут доставлены на Землю для изучения.

Когда мы вернем их на Землю, они смогут рассказать нам так много о том, когда, почему и как долго на Марсе существовала жидкая вода и могла ли на этой планете происходить органическая, пребиотическая и, возможно, даже биологическая эволюция,

– говорит ученая Таня Босак из Массачусетского технологического института в Кембридже, которая входит в научную команду Perseverance.

Среди собранных кернов породы, которые сейчас разбросаны по поверхности Марса в ожидании прихода другого аппарата, могут быть доказательства того, что когда-то эта агрессивная среда была потенциально пригодна для жизни. Но проблемы по финансированию уже отложили миссию по возвращению образцов, и могут вообще ее упразднить. Пока нам остается продолжать исследование с помощью марсохода Perseverance, достигшего новой целевой точки.

В предстоящем научном походе Perseverance должен преодолеть склоны до 23 градусов и подняться на высоту около 300 метров., чтобы достичь вершины края Езеро, который миллиарды лет назад содержал огромное озеро.