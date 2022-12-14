Apple випустила нову версію iOS з величезною кількістю оновлень

Довгоочікуване оновлення операційної системи для iPhone починає надходити на смартфони користувачів. Одним із найпомітніших оновлень стало впровадження наскрізного шифрування.

24 канал зібрав найцікавіші нові функції та покращення в iOS 16.2. Тут і оновлення в iMessage, і покращення для Always-on Display, і нові віджети. Крім того, компанія провела оптимізацію операційної системи.

Цікаво Сторонні магазини додатків нарешті приходять на iPhone та iPad

Що нового в iOS 16.2

Віджет із відображенням даних сну на екрані блокування.

Два віджети "Ліки" на екрані блокування.

Новини у додатку "Погода".

Freeform — новий спільний робочий простір для iPhone, iPad та Mac. Універсальне нескінченне полотно можна використовувати для записів, шерингу файлів, прикріплення нотаток, створення ескізів та замальовок.

Протокол Matter для роботи із пристроями розумного будинку від різних виробників.

В iMessage тепер можна шукати контент за змістом за допомогою значка @.

Можливість вимкнути шпалери та повідомлення на Always-on Display.

Зміна відображення сповіщень у шторці "Центр сповіщень".

Виправлення лаг анімації в iPhone 14 Pro.

Виправлення виходу із камери на екран блокування.

В усій лінійці смартфонів iPhone 14 оптимізовано функцію виявлення ДТП.

Game Center тепер підтримує розраховані на багатьох користувачів ігри зі співрозмовниками прямо під час дзвінка FaceTime.

Функція "Співи" в Apple Music. Повністю настроювана вокальна партія дозволить співати дуетом з виконавцем або сольно, а також комбінувати обидва варіанти. Тексти пісень точно співставляються з ритмом, щоб підспівувати було легше.

Новий тип оновлень "по повітрю" — швидкі патчі безпеки iOS Security Response, які розповсюджуються окремо від "номерних" версій iOS.

Розширене шифрування даних в iCloud. Тепер наскрізним шифруванням захищені резервні копії пристроїв та повідомлень iMessage, файли в iCloud Drive, нотатки, фото, нагадування, голосові нотатки, закладки Safari, швидкі команди Siri та дані Wallet.

Крім цього, Apple виправила кілька вразливостей, подробиці яких компанія не повідомляє.

Є й погані новини. Крім нових функцій та виправлень, iOS 16.2 приносить два обмеження. По-перше, таймер увімкнення видимості AirDrop "для всіх" тепер обмежений 10 хвилинами. По-друге, власники нещодавно куплених iPhone не можуть увімкнути нові функції шифрування iCloud. Смартфон повідомляє користувачам, що ця функція стане доступна не раніше ніж за кілька місяців. Можливо, це лише баг.