Apple випустила нову версію iOS з величезною кількістю оновлень
Довгоочікуване оновлення операційної системи для iPhone починає надходити на смартфони користувачів. Одним із найпомітніших оновлень стало впровадження наскрізного шифрування.
24 канал зібрав найцікавіші нові функції та покращення в iOS 16.2. Тут і оновлення в iMessage, і покращення для Always-on Display, і нові віджети. Крім того, компанія провела оптимізацію операційної системи.
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Що нового в iOS 16.2
- Віджет із відображенням даних сну на екрані блокування.
- Два віджети "Ліки" на екрані блокування.
- Новини у додатку "Погода".
- Freeform — новий спільний робочий простір для iPhone, iPad та Mac. Універсальне нескінченне полотно можна використовувати для записів, шерингу файлів, прикріплення нотаток, створення ескізів та замальовок.
- Протокол Matter для роботи із пристроями розумного будинку від різних виробників.
- В iMessage тепер можна шукати контент за змістом за допомогою значка @.
- Можливість вимкнути шпалери та повідомлення на Always-on Display.
- Зміна відображення сповіщень у шторці "Центр сповіщень".
- Виправлення лаг анімації в iPhone 14 Pro.
- Виправлення виходу із камери на екран блокування.
- В усій лінійці смартфонів iPhone 14 оптимізовано функцію виявлення ДТП.
- Game Center тепер підтримує розраховані на багатьох користувачів ігри зі співрозмовниками прямо під час дзвінка FaceTime.
- Функція "Співи" в Apple Music. Повністю настроювана вокальна партія дозволить співати дуетом з виконавцем або сольно, а також комбінувати обидва варіанти. Тексти пісень точно співставляються з ритмом, щоб підспівувати було легше.
- Новий тип оновлень "по повітрю" — швидкі патчі безпеки iOS Security Response, які розповсюджуються окремо від "номерних" версій iOS.
- Розширене шифрування даних в iCloud. Тепер наскрізним шифруванням захищені резервні копії пристроїв та повідомлень iMessage, файли в iCloud Drive, нотатки, фото, нагадування, голосові нотатки, закладки Safari, швидкі команди Siri та дані Wallet.
Крім цього, Apple виправила кілька вразливостей, подробиці яких компанія не повідомляє.
Є й погані новини. Крім нових функцій та виправлень, iOS 16.2 приносить два обмеження. По-перше, таймер увімкнення видимості AirDrop "для всіх" тепер обмежений 10 хвилинами. По-друге, власники нещодавно куплених iPhone не можуть увімкнути нові функції шифрування iCloud. Смартфон повідомляє користувачам, що ця функція стане доступна не раніше ніж за кілька місяців. Можливо, це лише баг.