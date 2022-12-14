Це стане частиною масштабної реорганізації, спрямованої на дотримання суворих вимог ЄС, які набирають чинності 2024 року. Наразі мова йде лише про зміни для користувачів у Європі, однак пізніше вони можуть поширитися й на весь світ, якщо інші країни приймуть аналогічні закони.
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Що відомо
Apple розраховує змінити правила встановлення програм з виходом iOS 17, реліз якої відбудеться в 2023 році. За словами людей, обізнаних із ситуацією, працівники відділу розробки програмного забезпечення та надання послуг активно намагаються відкрити ключові елементи платформ Apple. У рамках змін користувачі отримають можливість завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store, обходячи обмеження Apple та комісію до 30%, яку вона накладає на платежі.
Передбачити наслідки такого історичного для Apple кроку наразі досить важко.
- З одного боку корпорація протягом всієї своєї історії справедливо посилалася на питання безпеки, забороняючи сторонні магазини додатків та завантаження з невідомих джерел. Таким чином операційні системи компанії завжди були краще захищеними від шкідливого програмного забезпечення, ніж у головного конкурента в особі Google, який дозволяє установку на Android програм з apk-файлів, завантажених з будь-яких джерел. Тому тепер пристрої користувачів опиняться під загрозою навали вірусів.
- З іншого боку, це призвело до фактично монополії та домінування на ринку. Компанія вимагає від розробників комісію в 30% за всі транзакції та погрожує видаленням тим, хто додає платежі поза екосистемою Apple. Творці програм просто не мають вибору й мусять підкоритися жорстким правилам компанії, утримуючи для власників iPhone вищі ціни, ніж для користувачів Android. Тепер Apple, найімовірніше, втратить якусь частину доходів.