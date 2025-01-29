У новій iOS 18․3 Apple додала супутникове підключення Starlink і внесла одне важливе покращення
- Apple додала супутниковий зв'язок Starlink до iPhone в партнерстві зі SpaceX та T-Mobile, що дозволяє надсилати текстові повідомлення через супутник.
- Послуга доступна лише в тестовому режимі в США, а повний запуск планується на 2025 рік.
- Поточна реалізація підтримує лише текстові повідомлення, але в майбутньому планують додати передачу інших даних і голосові дзвінки.
Apple уперше представила функцію супутникового зв'язку ще в iPhone 14 у 2022 році. Ця функція дозволяла користувачам зв'язуватися з екстреними службами, перебуваючи поза зоною дії традиційної стільникової мережі. iOS 18 пішла ще далі й дозволила надсилати повідомлення друзям. Для цього компанія об'єднала зусилля зі SpaceX.
Деталі
Спочатку Apple співпрацювала з Globalstar, щоб надати користувачам iPhone можливість супутникового зв'язку. Тепер компанія також "таємно працює зі SpaceX і T-Mobile", щоб додати супутниковий зв'язок Starlink до iPhone, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Американський мобільний оператор T-Mobile і SpaceX оголосили про своє партнерство у 2022 році. Раніше T-Mobile заявляла, що лише телефони від Samsung підтримуватимуть зв'язок Starlink. Оператор відкрив бета-реєстрацію на програму в грудні.
Однак у звіті Bloomberg йдеться про те, що нещодавно мобільний оператор почав надавати "невеликій кількості iPhone" у США можливість протестувати ранню версію сервісу Starlink. Розширення пов'язане з випуском цього тижня iOS 18.3. Apple, однак, не згадала про цю зміну в примітках до оновлення. Можливо, саме тому, що вона доступна лише в тестовому режимі.
У повідомленні, надісланому окремим користувачам, T-Mobile пише: "Ви перебуваєте в бета-версії T-Mobile Starlink. Тепер ви можете залишатися на зв'язку за допомогою текстових повідомлень через супутник практично з будь-якого місця. Щоб почати користуватися покриттям за межами, будь ласка, оновіть iOS до версії 18.3". Крім того, T-Mobile також оновив свій сайт підтримки, щоб підтвердити, що його супутниковий сервіс Starlink тепер підтримує iPhone.
Як це працює
Поточна реалізація підключення T-Mobile до Starlink працює лише для передачі текстових повідомлень, але в майбутньому планують розширити функціонал, включивши передачу інших даних і голосові дзвінки.
Працюватиме все дуже просто: коли iPhone перебуває в зоні без стільникового зв'язку, пристрої, які є частиною програми Starlink, спробують встановити зв'язок із супутниками SpaceX. Користувачі також зможуть продовжити користуватися послугами виклику екстрених служб через супутникове меню служби Globalstar.
Доступно лише в США
Програма поки що доступна лише в США. Це контрастує з послугою Globalstar від Apple, яка працює в декількох інших країнах. SpaceX прагне поширити Starlink на інших операторів по всьому світу, але чи буде це працювати в Україні, невідомо.
Bloomberg вказує на ще одну ключову відмінність між супутниковим зв'язком Globalstar і Starlink: "Існує ще одна суттєва відмінність між цими двома сервісами. Поточна функція Apple вимагає, щоб користувачі спрямовували свій iPhone у небо, щоб знайти супутник. Функція Starlink тим часом розроблена таким чином, щоб працювати автоматично — навіть коли телефон лежить у кишені користувача.
T-Mobile заявляє, що планує запустити зв'язок Starlink для всіх "десь у 2025 році".