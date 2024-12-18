Коли вийде iOS 18․3 та що принесе це оновлення

Після виходу другого оновлення для операційної системи iOS 18, яке принесло нам головні функції штучного інтелекту, компанія Apple офіційно почала бета-тестування iOS 18.3. Однак цей апдейт буде не таким значним, як попередній. Чого ж чекати?

Дата виходу iOS 18.3

16 грудня Apple випустила першу бета-версію iOS 18.3 для розробників. Виходячи з попередніх років, iOS 18.3, швидше за все, буде випущена для широкої публіки десь наприкінці січня. iOS 17.3 вийшла 22 січня 2023 року, iOS 16.3 – 23 січня 2023 року, iOS 15.3 – 26 січня 2022 року. Тож приблизно в ці дні слід очікувати на оновлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Що нового в iOS 18.3

У той час як iOS 18.1 та iOS 18.2 були наповнені новими функціями Apple Intelligence та іншими великими оновленнями для користувачів iPhone, iOS 18.3 буде менш важливою.

Підтримка роботів-пилососів. Завдяки змінам коду в iOS 18.3 додано підтримку роботів-пилососів у додатку "Дім". Це дозволить користувачам додавати свої розумні пилососи до HomeKit і керувати ними за допомогою Siri, автоматизації тощо.

Додаток "Додому" тепер підтримує основні функції роботів-пилососів, такі як керування живленням, режимом прибирання, пилососом, шваброю та станом заряду. Вони також можуть брати участь в автоматизації та сценаріях, відповідати на запити Siri. Тож ви можете додати їх до своїх рутинних прибирань або сказати Siri, щоб вона зробила точкове прибирання у вітальні,

– кажуть розробники.

Тепер черга за виробниками роботів-пилососів зробити крок до підтримки інтеграції HomeKit.

Виправлення помилок. Згідно з примітками до релізу від Apple, в iOS 18.3 виправлено дві помилки Apple Intelligence:

Персоналізований Genmoji міг не генеруватися, якщо спочатку не вибрати іншу людину.

Для сторонніх додатків виправлено проблему з використанням API Writing Tools на iOS.

Незначні зміни. Відбулася дуже незначна зміна іконки програми Image Playground. Також тепер ви можете увійти до програми Feedback за допомогою Face ID або Touch ID, а не вводити пароль щоразу. Іконка меню "Керування камерою" на сторінці "Доступність" у "Налаштуваннях" тепер підтримує темний режим.

Цілком можливо, що Apple додасть більше функцій до iOS 18.3, оскільки процес бета-тестування триває. Однак, на цю мить очікується, що наступні функції Apple Intelligence будуть випущені не раніше iOS 18.4.