Apple представила iOS 26 з новим дизайном Liquid Glass

Під час конференції WWDC 2025 компанія Apple анонсувала iOS 26 – наступну версію мобільної операційної системи для iPhone. Однією з головних новацій стала повністю оновлена візуальна мова оформлення під назвою Liquid Glass.

Цей реліз також означає зміну у стратегії нумерації основних оновлень, розповідає 24 Канал. Раніше логічним продовженням iOS 18 мала б стати версія iOS 19.

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Відтепер великі версії iOS отримуватимуть номер, що відповідає року, наступному після презентації – за аналогією з тим, як автовиробники позначають моделі автомобілів.



Нові назви операційних систем тепер відповідатимуть року виходу глобальних оновлень / Скриншот з презентації

iOS 26 – це друге велике оновлення операційної системи після впровадження функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. У попередній версії, iOS 18, з’явилися базові можливості AI – покращення написаного тексту, створення унікальних емодзі через Genmoji, а також інтеграція з ChatGPT.

Утім, частину раніше анонсованих новинок, зокрема розширену функціональність Siri, яка мала аналізувати контент на екрані та виконувати дії, перенесли на пізніші етапи запуску.



Новий дизайн iOS / Скриншот з презентації

Багато елементів операційної системи в iOS 26 отримали суттєве оновлення в межах нового дизайну. Наприклад, час на екрані блокування тепер може розтягуватись на більшу частину дисплея. У застосунку "Камера" змінився інтерфейс – більшість елементів керування стали прихованими, що зробило зовнішній вигляд чистішим і мінімалістичнішим. У Safari вебсторінки тепер відображаються на повну ширину екрана, а панель вкладок плаває над контентом.



Годинник на екрані блокування тепер розтягується / Скриншот з презентації

Телефонний застосунок також отримав покращення – зокрема функцію автоматичного прийому дзвінків та очікування на лінії без участі користувача.

У "Повідомленнях" з’явилася можливість встановлювати індивідуальні фони. Apple запропонує власні варіанти оформлення, але також можна буде додати фото з галереї або згенеровані зображення за допомогою Image Playground.

Крім того, у чатах стане доступним створення опитувань, які у разі потреби зможе запропонувати створити Apple Intelligence.

Це вже друге велике оновлення iOS після запровадження функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. У iOS 18 з’явилися базові можливості на основі AI: інструменти для покращення тексту, створення власних емодзі через Genmoji та інтеграція з ChatGPT. Проте деякі обіцяні новинки, зокрема функція Siri, яка могла б взаємодіяти з контентом на екрані, були відкладені до наступних версій.

Новина доповнюється…