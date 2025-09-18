Apple випустила iOS 26, але не всі користувачі побачили повідомлення про оновлення. Причина проста — операційна система вимагає A13 Bionic або новіший процесор. Тож власники старших iPhone залишаться без деяких нових функцій, хоча й надалі отримуватимуть оновлення безпеки.

Підтримка нової операційної системи iOS на iPhone розпочинається з модельного ряду iPhone 11. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційну сторінку Apple.

Які iPhone отримають iOS 26

На жаль, через це обмеження деякі раніше популярні смартфони залишилися без доступу до найбільшого оновлення.

Ось моделі, які точно отримають оновлення:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління та новіші)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Не отримають оновлення до iOS 26: iPhone XS, XS Max та XR.

Які моделі не отримають доступ до Apple Intelligence?

Навіть якщо ваш iPhone підтримує iOS 26, функції Apple Intelligence з’являться тільки на найпотужніших моделях:

iPhone 15 Pro та 15 Pro Max

Уся лінійка iPhone 16

Майбутні iPhone 17

На старших смартфонах будуть доступні новий дизайн ("Liquid Glass"), покращене блокування спаму та інші щоденні оновлення, але без Genmoji, Image Playground і Visual Intelligence.

Які переваги має iOS 26?

Apple презентувала iOS 26 15 вересня 2025 року. iOS 26 має переваги, такі як фільтрація дзвінків та оновлені іконки, але є недоліки, включаючи обмежені AI-функції та проблеми з нагріванням і батареєю.

Новий екран блокування iOS 26 справді видається іншим, ніж раніше – Liquid Glass додає шпалерам просторової глибини (Spatial) і робить усі елементи прозорішими.