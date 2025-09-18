Чи витримує iPhone Air випробування на міцність?

Головна інтрига, пов'язана з новим iPhone Air, стосується його довговічності. Попередні спроби Apple створити тонкий смартфон мали неоднозначні наслідки. Зокрема, iPhone 6 з товщиною корпусу 6,9 міліметра, увійшов в історію під назвою "Bendgate" – пристрої були схильні до деформації навіть при помірному тиску, наприклад, у кишені штанів. Хоча найгучніші випадки згинання демонструвалися на YouTube-каналах, де до смартфонів застосовували надмірну силу, проблема все ж існувала навіть при звичайному повсякденному використанні, пише 24 Канал з посиланням на Tom's Guide.

Новий iPhone Air ще тонший – усього 5,6 міліметра в найвужчому місці, що робить його абсолютним рекордсменом серед усіх смартфонів компанії. Природно, виникло питання: чи не успадкував він проблеми свого далекого предка? Щоб розвіяти сумніви, Apple провела власні екстремальні випробування, записала це на відео, а потім передала ролик журналістам.

В одному з тестів спеціальна машина створювала тиск, еквівалентний вазі у 59 кілограмів, на центральну частину iPhone Air. Згідно зі звітом, смартфон продемонстрував дивовижну пружність: після зняття навантаження він повністю відновив свою форму, не залишивши жодних слідів вигину.

Тест на вигин iPhone Air: відео

Чому він не гнеться?

Така стійкість до деформації пояснюється ключовою зміною в матеріалах корпусу. На відміну від iPhone 6, виготовленого з алюмінію, новий iPhone Air отримав раму з титану, а також захисне скло Ceramic Shield 2. Титан значно міцніший і жорсткіший, що дозволило досягти високої надійності навіть за рекордно малої товщини.

Сама компанія заявляє, що пристрій "перевершує суворі вимоги до міцності на вигин" і називає його найнадійнішим iPhone за всю історію.

Варто зазначити, що представлені відео є офіційними матеріалами Apple, тому їхні результати очікувано позитивні. Остаточну відповідь на питання про міцність iPhone Air дадуть лише незалежні тести від сторонніх експертів та досвід реальних користувачів, які з'являться трохи пізніше.

Це не перша демонстрація

Варто нагадати, що ми вже бачили один тест на згинання, хоча в цьому випадку все відбувалося лише за учасні людей, а не спеціальних машин. Після презентації iPhone Air керівники Apple традиційно зібралися для інтерв'ю, де поговорили з Марком Спунауером з Tom's Guide та Ленсом Уланоффом з TechRadar.

У якийсь момент розмови голова з маркетингу Грег Джосвіак дав їм iPhone Air і запропонував спробувати зігнути пристрій. За словами Спунауера, він доклав усіх зусиль, і хоча смартфон ледь помітно прогнувся, він не зламався, а потім повернувся в початкову форму. Уланофф також не зміг деформувати смартфон.

Дивіться інтерв'ю, в рамках якого пробували зігнути iPhone Air: відео англійською

Тестування захисного скла

Окрім тесту на згинання, Apple також продемонструвала інші випробування на довговічність. Наприклад, було показано тест нового захисного скла Ceramic Shield 2 на моделях iPhone 17, яке, за обіцянками, має втричі кращу стійкість до подряпин порівняно з попереднім поколінням.

Тест на подряпини для iPhone 17: відео

Інше відео демонструвало імітацію падінь iPhone 17 Pro. Як і очікувалось, у всіх тестах пристрої показали себе з найкращого боку.

Тест на падіння iPhone 17 Pro: відео