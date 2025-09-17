Чому звичний розмір може не підійти?

З виходом AirPods Pro 3 компанія Apple не лише оновила самі навушники, але й переглянула підхід до їх індивідуального налаштування. Одним з ключових нововведень стали амбушури з піноматеріалу із силіконовим покриттям, які, за першими відгуками, забезпечують помітно кращу посадку у вухах. Проте головний сюрприз полягає в іншому: багато давніх користувачів AirPods Pro виявляють, що для нової моделі їм потрібен менший розмір вкладок, ніж той, до якого вони звикли, пише 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку Apple.

Якщо раніше ви використовували, наприклад, середній розмір (M), цього разу варто спробувати менший (S). Це пов'язано як з новими матеріалами, так і з розширеним комплектом. На відміну від попередніх поколінь, AirPods Pro 3 поставляються одразу з п'ятьма парами амбушурів: до стандартних XS, S, M та L додався абсолютно новий, найменший розмір XXS. Це значне розширення, якщо згадати, що друге покоління мало чотири розміри, а перше – лише три.

Apple радить починати примірку зі стандартного середнього розміру, який встановлений на навушниках за замовчуванням. Вставте навушники у вуха і переконайтеся, що вони сидять комфортно та надійно. Якщо ви не відчуваєте щільного прилягання, спробуйте трохи змінити положення навушника. Якщо й це не допомагає, варто перейти на більший розмір. І навпаки – якщо амбушури здаються завеликими або викликають дискомфорт, сміливо беріть менші.

Важливо пам'ятати, що для ідеальної посадки вам можуть знадобитися різні розміри для лівого та правого вуха, що є абсолютно нормальною практикою.

Коли ви знайдете розмір, що здається найбільш комфортним, настав час для об'єктивної перевірки за допомогою програмного забезпечення. Спеціально для AirPods Pro 3 та операційних систем iOS 26 (або iPadOS 26) і новіших, Apple розробила новий "Акустичний тест щільності прилягання" (Acoustic Seal Test). Він прийшов на зміну "Тесту прилягання до вух", який використовувався у попередніх моделях.

Щоб запустити його, виконайте кілька простих кроків:

Вставте навушники AirPods Pro 3 у вуха та підключіть їх до свого iPhone або iPad.

Перейдіть у "Параметри", а потім оберіть Bluetooth.

Знайдіть у списку свої навушники та натисніть на іконку з літерою "i" поруч з їхньою назвою (Додаткова інформація).

Оберіть пункт "Акустичний тест щільності прилягання" та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Під час тесту система відтворить короткий звуковий сигнал і за допомогою внутрішніх мікрофонів проаналізує, наскільки добре амбушури ізолюють ваш слуховий канал. Якщо тест покаже, що прилягання недостатньо щільне, він запропонує відкоригувати положення навушника або спробувати інший розмір.

Правильно підібрані амбушури не лише забезпечують комфорт, але й безпосередньо впливають на якість звуку, особливо на насиченість басів, та ефективність активного шумозаглушення – двох ключових функцій AirPods Pro.