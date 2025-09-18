Apple выпустила iOS 26, но не все пользователи увидели уведомление об обновлении. Причина проста - операционная система требует A13 Bionic или более новый процессор. Поэтому владельцы старших iPhone останутся без некоторых новых функций, хотя и в дальнейшем будут получать обновления безопасности.

Поддержка новой операционной системы iOS на iPhone начинается с модельного ряда iPhone 11. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Apple.

Смотрите также Сгибается ли iPhone Air: первый демонстрационный тест дает ответ

Какие iPhone получат iOS 26

К сожалению, из-за этого ограничения некоторые ранее популярные смартфоны остались без доступа к самому большому обновлению.

Вот модели, которые точно получат обновление:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и более новые)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Не получат обновление до iOS 26: iPhone XS, XS Max и XR.

Какие модели не получат доступ к Apple Intelligence?

Даже если ваш iPhone поддерживает iOS 26, функции Apple Intelligence появятся только на самых мощных моделях:

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Вся линейка iPhone 16

Будущие iPhone 17

На старших смартфонах будут доступны новый дизайн ("Liquid Glass"), улучшенная блокировка спама и другие ежедневные обновления, но без Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence.

Какие преимущества имеет iOS 26?

Apple представила iOS 26 15 сентября 2025 года. iOS 26 имеет преимущества, такие как фильтрация звонков и обновленные иконки, но есть недостатки, включая ограниченные AI-функции и проблемы с нагревом и батареей.

Новый экран блокировки iOS 26 действительно кажется другим, чем раньше – Liquid Glass добавляет обоям пространственной глубины (Spatial) и делает все элементы более прозрачными.