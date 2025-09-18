Поддержка новой операционной системы iOS на iPhone начинается с модельного ряда iPhone 11. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Apple.

Какие iPhone получат iOS 26

К сожалению, из-за этого ограничения некоторые ранее популярные смартфоны остались без доступа к самому большому обновлению.

Вот модели, которые точно получат обновление:

  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и более новые)
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Не получат обновление до iOS 26: iPhone XS, XS Max и XR.

Какие модели не получат доступ к Apple Intelligence?

Даже если ваш iPhone поддерживает iOS 26, функции Apple Intelligence появятся только на самых мощных моделях:

  • iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
  • Вся линейка iPhone 16
  • Будущие iPhone 17

На старших смартфонах будут доступны новый дизайн ("Liquid Glass"), улучшенная блокировка спама и другие ежедневные обновления, но без Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence.

Какие преимущества имеет iOS 26?

Apple представила iOS 26 15 сентября 2025 года. iOS 26 имеет преимущества, такие как фильтрация звонков и обновленные иконки, но есть недостатки, включая ограниченные AI-функции и проблемы с нагревом и батареей.

Новый экран блокировки iOS 26 действительно кажется другим, чем раньше – Liquid Glass добавляет обоям пространственной глубины (Spatial) и делает все элементы более прозрачными.