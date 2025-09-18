Поддержка новой операционной системы iOS на iPhone начинается с модельного ряда iPhone 11. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Apple.
Какие iPhone получат iOS 26
К сожалению, из-за этого ограничения некоторые ранее популярные смартфоны остались без доступа к самому большому обновлению.
Вот модели, которые точно получат обновление:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и более новые)
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
Не получат обновление до iOS 26: iPhone XS, XS Max и XR.
Какие модели не получат доступ к Apple Intelligence?
Даже если ваш iPhone поддерживает iOS 26, функции Apple Intelligence появятся только на самых мощных моделях:
- iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
- Вся линейка iPhone 16
- Будущие iPhone 17
На старших смартфонах будут доступны новый дизайн ("Liquid Glass"), улучшенная блокировка спама и другие ежедневные обновления, но без Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence.
Какие преимущества имеет iOS 26?
Apple представила iOS 26 15 сентября 2025 года. iOS 26 имеет преимущества, такие как фильтрация звонков и обновленные иконки, но есть недостатки, включая ограниченные AI-функции и проблемы с нагревом и батареей.
Новый экран блокировки iOS 26 действительно кажется другим, чем раньше – Liquid Glass добавляет обоям пространственной глубины (Spatial) и делает все элементы более прозрачными.