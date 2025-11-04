Apple почула користувачів: iOS 26 тепер дозволяє налаштувати суперечливий дизайн

Apple випустила нову версію своєї операційної системи iOS під номером 26.1. Це оновлення не приносить кардинальних змін, але вирішує одну з головних проблем, на яку скаржилися користувачі після першого релізу. Компанія дослухалася до критики щодо нового дизайну Liquid Glass і запропонувала довгоочікуване рішення для всіх, кому новий вигляд інтерфейсу здався незручним.

Що змінилося в дизайні та функціоналі?

Головним нововведенням iOS 26.1 стала можливість налаштовувати прозорість елементів дизайну, відомого як "рідке скло" (Liquid Glass), який з'явився в iOS 26. Цей стиль став найбільшим візуальним оновленням системи з 2013 року, але сподобався не всім. Частина користувачів скаржилася, що напівпрозорі елементи в таких сценаріях, як сповіщення чи кнопки навігації, ускладнюють читання тексту, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Уперше про можливість скорегувати прозорість інтерфейсу ми почули ще у вересні, коли нова версія ОС тестувалась. Тепер ми маємо фінальну версію, яка буде доступна для всіх.

Раніше єдиним виходом було повністю вимкнути прозорість через налаштування доступності, що позбавляло дизайн його головної особливості. Тепер в iOS 26.1 з'явився новий пункт у меню, який ви можете знайти, натиснувши "Параметри" – "Дисплей і яскравість" – "Рідке скло". У ньому можна обрати один з двох варіантів: "Прозорий" (стандартний вигляд) або "Тонований", який робить елементи менш прозорими та більш контрастними, покращуючи читабельність.​ Ви також можете побачити попередній перегляд кожного варіанта під час їх вибору.

Окрім налаштувань дизайну, як пише The Verge, оновлення принесло низку інших корисних функцій:

Нові жести й налаштування інтерфейсу. З'явилася можливість вмикати або вимикати запуск камери свайпом вліво на екрані блокування. У додатку Apple Music тепер можна перемикати пісні жестами в мініплеєрі, а для вимкнення будильника замість кнопки з'явився слайдер, щоб уникнути випадкових натискань.​

Запис дзвінків та робота з аудіо. Користувачі тепер можуть локально записувати аудіо та відео під час відеодзвінків, що буде корисно для створення подкастів чи інтерв'ю "на ходу". Також з'явилася можливість регулювати посилення для зовнішніх USB-мікрофонів та обирати місце для збереження записаних файлів.

Розширена підтримка мов. Штучний інтелект Apple Intelligence отримав підтримку восьми нових мов: традиційної китайської, данської, нідерландської, норвезької, шведської, португальської (Португалія), в'єтнамської та турецької. Функція синхронного перекладу в AirPods тепер працює з італійською, японською, корейською та обома варіантами китайської мови.

Інші покращення. У додатку "Фітнес" тепер можна вручну записувати тренування. Також з'явилася опція для автоматичного встановлення оновлень безпеки та фільтри вебконтенту для користувачів віком від 13 до 17 років (доступність залежить від регіону). Покращено якість звуку FaceTime при низькій швидкості інтернету.

Оновити свій пристрій можна, перейшовши в "Параметри" – "Загальні" – "Оновлення ПЗ". Разом з iOS 26.1 Apple також випустила оновлення для інших своїх платформ: iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 і tvOS 26.1.

Які пристрої підтримують iOS 26.1?

iOS 26 підтримують усі iPhone, починаючи з iPhone 11, а також iPhone SE 2-го покоління та новіші.

Список підтримуваних пристроїв: