Що нового в iOS 26․2: покращений Liquid Glass, безпека та низка корисних функцій для iPhone

Компанія Apple відкрила доступ до завантаження операційної системи iOS 26.2 – другого значного оновлення платформи, презентованої у вересні. Нова версія прошивки доступна для власників смартфонів, починаючи з лінійки iPhone 11 та iPhone SE другого покоління.

Апдейт приносить розширені налаштування персоналізації, посилені заходи безпеки при передачі даних та низку функціональних змін у системних програмах, розповідає 24 Канал.

Які зміни та інструменти отримали користувачі iPhone?

В оновленій операційній системі розробники приділили увагу як візуальній складовій, так і функціональності. З усіма детальними змінами можна ознайомитися на спеціальному сайті Apple.

В iOS 26.2 з'явилася розширена підтримка нового стилю інтерфейсу Liquid Glass, що дозволяє користувачам самостійно регулювати прозорість годинника на заблокованому екрані.

Також суттєво допрацювали систему нагадувань: тепер можна активувати звуковий сигнал у встановлений час, використовувати функцію відкладення сповіщень (snooze) та відстежувати події через Live Activity.

Значним нововведенням у сфері безпеки стала система "Коди AirDrop". Вона запроваджує додаткову перевірку при обміні файлами з невідомими контактами: для успішної передачі відправник мусить ввести код, який висвічується на екрані отримувача, пояснює MacRumors.

Оновлення принесло й регіональні особливості.

У США запрацювала вдосконалена система сповіщень про надзвичайні ситуації (наприклад, повені), яка додає до повідомлення карту небезпечних районів та посилання на інструкції з безпеки.

Для користувачів з ЄС стала доступною функція синхронного перекладу Live Translation через навушники AirPods.

В Японії відкрито доступ до альтернативних магазинів застосунків та сторонніх голосових асистентів.

Мультимедійна частина системи також зазнала змін.

У Apple Music список "Улюблені пісні" перемістили в блок "Найкращі добірки" на головній сторінці, а тексти завантажених треків тепер відображаються навіть без доступу до інтернету.

У застосунку подкастів навігація стала простішою завдяки автоматичній генерації розділів. Крім того, якщо у випуску згадуються інші подкасти, посилання на них з'являються прямо у програвачі або транскрипті.

Геймери оцінять нові фільтри в бібліотеці ігор, які дозволяють сортувати контент за жанрами та розміром файлів. Також додано банери про зміну лідерів та покращено сумісність із популярними контролерами від Razer та Backbone.

Серед інших системних покращень варто виділити:

Підтримку таблиць у застосунку Freeform : клітинки автоматично адаптуються під розмір тексту, малюнків чи зображень.

: клітинки автоматично адаптуються під розмір тексту, малюнків чи зображень. Можливість налаштовувати кілька аксесуарів Home одночасно.

одночасно. Нову опцію в налаштуваннях доступності, що змушує екран блимати при надходженні сповіщень.

Інтеграцію посилань на Apple News у стрічку "Сьогодні" для швидкого доступу до актуальних тем.

Розробники також усунули помилки попередніх версій. Виправлено проблему, через яку попередньо завантажені альбоми в медіатеці не запускалися в момент релізу, а також баг із некоректним відображенням параметрів конфіденційності.

Важливо! Встановити iOS 26.2 можна через стандартне меню налаштувань у розділі "Оновлення ПЗ".