Apple випустила нову версію iOS: що виправили і які нові функції запустили

Apple випустила масштабне оновлення iOS 26.6, яке закриває десятки критичних вразливостей і готує смартфони до майбутнього переходу на iOS 27. Користувачам радять не зволікати з інсталяцією, щоб захистити свої дані від складних кіберзагроз.

Ця ітерація програмного забезпечення стала однією з найважливіших з точки зору безпеки за останній час, пише 24 Канал. Фахівці компанії детально описали понад 75 виправлень для iPhone та iPad, тоді як для комп'ютерів Mac кількість усунених проблем перевищила 150. Загалом, якщо врахувати всі платформи Apple, розробники ліквідували 194 унікальні вразливості.

Критичні загрози та їх усунення

Серед виправлених помилок особливу увагу привертають ті, що дозволяли зловмисникам отримувати найвищі права доступу до системи. Наприклад, вразливість у MediaRemote дозволяла додаткам отримувати root-привілеї, а дефекти в Game Center допомагали шкідливому ПЗ виходити за межі своєї ізольованої "пісочниці". Також знайшли прогалини, які дозволяли виконувати довільний код під час обробки спеціально підготовлених зображень або файлів SceneKit.

Окремий блок робіт стосувався ядра системи (Kernel) та двигуна WebKit, який відповідає за роботу Safari. Програмісти Apple усунули понад десять дірок у ядрі, через які відбувався витік пам'яті або раптове завершення роботи пристрою. Цікаво, що попри велику кількість закритих проблем, компанія не зафіксувала випадків їх реального використання хакерами проти користувачів.

Підготовка до великих змін

Окрім безпеки, iOS 26.6 закладає фундамент для релізу iOS 27, який очікують вже у вересні. Ключовим нововведенням стала оптимізація індексу Spotlight. Оскільки майбутня система отримає суттєво розумнішу Siri та нові можливості штучного інтелекту, пристрою потрібно заздалегідь проаналізувати весь контент користувача. Ранні тестери помітили, що цей процес міг тривати тиждень і більше, тому Apple вирішила розпочати підготовку заздалегідь, щоб перехід на нову ОС був максимально плавним.

Захист від фізичних крадіжок

Дослідники виявили в коді iOS 26.6 ще одну цікаву функцію, яку Apple уже додала, але офіційно поки не активувала. Йдеться про систему захисту від вихоплення телефону з рук (anti-snatching). Технологія має розпізнавати момент, коли розблокований iPhone раптово вихоплюють з рук, і автоматично блокувати екран. Це може стати потужним інструментом боротьби з вуличними грабіжниками.

Також у системі з'явилося сповіщення про ліміт заблокованих контактів. Раніше користувачі не отримували чітких пояснень, чому вони не можуть додати новий номер до "чорного списку", а тепер iPhone прямо пропонує видалити когось із попередніх небажаних абонентів, щоб звільнити місце. Всі ці заходи мають на меті зробити користування пристроєм безпечнішим ще до виходу наступного великого оновлення.